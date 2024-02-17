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東勢新丁粄節歡慶踩街 中市警規劃交通疏導

2024/2/17 10:17
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市東勢區「新丁粄節」2月24、25日登場。東勢警分局表示，往年「新丁粄節」踩街交通特性，24日規劃交通疏導措施，建議民眾可多利用接駁車，參與盛事。

「新丁粄節」是源於早期農業社會流傳百年的民俗活動，家族以「米粄」供品祈求伯公伯婆庇佑多子多孫，並以更多「米粄」還願，求得新丁而向神明還願的「米粄」供品即稱為「新丁粄」。

東勢警分局今天透過新聞稿表示，「新丁粄節」踩街交通特性，活動路線由東勢客家文化園區臨時停車場旁空地出發，行經東勢區忠孝街、三民街、中山路等路段，最終至東勢客家文化園區前廣場集結表演。

警方指出，為維持踩街活動交通安全及順暢，針對周邊道路規劃疏導措施，管制時間為2月24日上午9時30分至11時，請民眾配合改道行駛。

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警方呼籲，前來遊玩的民眾在活動期間多加利用接駁車。活動接駁車於2月24日及25日上午9時起至晚間9時30分止（12至下午1時、晚上5至6時停駛），每20分鐘一班，由東勢河濱公園停車場單輛單向巡迴出發。

沿途停靠東勢河濱公園、第一橫街與文化街口、三民街與中山路口、豐勢路與文化街口，方便民眾往來活動會場。或可至東勢區東勢立體綜合停車場、東勢客家文化園區停車場、園區旁臨時停車場、東勢停七停車場、東勢河濱公園等停車處所停放車輛後，可輕鬆步行至活動會場。（編輯：黃世雅）1130217

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