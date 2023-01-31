環狀線經營權移交挨批攏是假 新北：循序漸進

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（中央社記者王鴻國、高華謙新北31日電）民進黨新北市議員顏蔚慈等人今天表示，哪間公司移轉只移交財產清冊，捷運環狀線經營權移交淪表面功夫。市長侯友宜則表示，交接過程循序漸進，人員調整一步一步到位。

民進黨議員顏蔚慈、戴瑋姍、林秉宥於新北市議會舉行記者會表示，由新北市委託台北市營運的環狀線第一階段已於2023年1月30日到期，新北市政府移交上只是做表面功夫，對於如何移轉經營權、未來經營計畫，屢以「依契約交接」含糊帶過。

顏蔚慈表示，「哪間公司經營權移轉只移交財產清冊」，侯市府僅移回財產，完全未提及經營權。這次交接是零進度，未來若發生軌道或維修問題、站區內的緊急事件，卻不知道責任歸屬於誰，市民權益誰來守護，新北環狀線的經營權移交承諾攏是假。

戴瑋姍說，環狀線不但由新北市自負盈虧，每年更需支付台北市府新台幣3600多萬元行政管理費。目前移交上都是黑箱作業，新北市府完全沒有能力經營，所謂共同管理就是沒有人會負責，市民若在雙北合作經營半年發生意外要向哪個單位求償。

林秉宥表示，環狀線第一階段的14站都在新北境內，未來的南北環段、東環段，更有7站也在新北。侯友宜在第一階段的經營權大做表面功夫，呼籲侯友宜明確表態究竟由誰負責經營環狀線，不要只會躲在「侯侯做代誌」口號下，呼攏新北市民。

侯友宜今天出席市政行程接受媒體聯訪時，對於民進黨議員說市府在環狀線交接做表面工夫，沒有具體交接問題表示，捷運環狀線經營上都完全按照契約來走，所以雙北1月底契約到期前已談很多次，且交接過程中最大原則是讓市民搭乘更安全、便捷、舒適，並融入觀光、休閒、藝術與文化，不會讓民眾受到影響，並不斷提高服務品質，這才是最終目的。

侯友宜說，除了按照契約外，也分設備、分人力來分期交接，協調怎麼做更會提升服務效率。雙北都有共識，未來東環與南北環如果興建完畢，會由一家機構承接營運，之後會再詳細討論。

至於捷運局說人力訓練需要半年，這半年由雙北一起經營，侯友宜表示，交接過程一定是循序漸進，因為人員調整是一步步到位，交接時穩紮穩打、絕對不能亂，包括教育訓練與人員銜接、如何調整等，大家一起共同面對。

至於新北捷運局是否有設定交接期程與目標，侯友宜說，一定會有自己的目標，能夠愈快愈好，交接過程中哪一部分可以較快，哪部分一定要做到更精緻，捷運局都會一步步做得更到位。

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新北捷運局表示，環狀線營運契約屆期已於1月30日移回新北市，因環狀線營運尚需申請交通部同意變更地方主管機關為新北市政府，在申請同時，為不影響乘客權益及營運不中斷，雙北市合作共同營運，同步進行人員訓練、各項營運維修技術與既有營運人員移轉等作業，確認營運平順及取得交通部同意函後，雙北市再擇定日期完成主管機關權責交接。

新北捷運局表示，在交通部尚未同意主管機關移轉前，仍由主管機關台北市負責營運安全及狀況處理，相關費用則授權由雙北捷運公司另行協議相關事項及細節，至於新北市交通局監理及捷運警察等，都已規劃妥當，配合營運主管機關移轉後就可以實施。（編輯：方沛清）1120131