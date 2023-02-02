智慧監控養殖水質 高雄新創公司助降成本、增產值

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）高雄新創公司寬緯科技，以「水聚寶」智慧監測養殖業水質，成功減少3成飼料用量及5成用電，但產值反增3成，獲ESG科技創新推動聯盟頒「科技創新：漁業養殖生產創新獎」。

進駐高雄KO-IN智高點新創基地的寬緯科技，董事長蔡政勳是農家子弟出身，對農漁業具特殊情感，深刻感受養殖業3大痛點：漁塭面臨天氣等不確定風險；養殖成本難降低；及產品如何透過冷鏈保存，避免盛產時市場價格打壓，才能提升整體養殖效率與經濟效益。

蔡政勳指出，寬緯科技運用科技智慧物聯網一條龍串聯，從漁塭養殖、水質監控、飼料調整、微震波保鮮到冷鏈物流，讓農漁產品從漁塭到餐桌旅程，能保持原始鮮度，對全球關注的糧食短缺、台灣面臨人口老化人力短缺等問題，都能提供具潛力的解決方案。

蔡政勳說，水產養殖業較畜牧業對地球更友善，是提供人類蛋白質的重要來源。尤其台灣養殖能力相對成熟，全台魚塭面積更達4萬公頃，若有4分之1導入科技養殖技術，將可取代海洋捕撈，避免過漁導致海洋生物多樣性遭破壞的威脅，並可望輸出國際市場。

高雄市政府經發局長廖泰翔今天透過新聞稿表示，肯定寬緯科技整合感測器、窄頻物聯網、雲端系統、資料運算及人工智慧技術，研發智慧水產養殖監控平台，成功減少3成飼料用量及5成用電，提高白蝦等高經濟價值水產存活率，更可配合漁電共生施作，達成一地多用、產業升級，獲全台逾800處案場採用。

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此外，去年還以微震波冷鏈保鮮抑菌設備「食安寶」，助攻產季僅1個月的珍貴高雄玉荷包保鮮美味到家，是5G AIoT科技導入傳產應用的典範案例。

廖泰翔指出，市長陳其邁上任後積極推動產業轉型，聯手國營事業以大帶小，鏈結在地石化、金屬加工及傳統農漁業導入5G AIoT科技，並每年舉辦新創大賽、商洽會，邀請企業出題、新創解題，主動出擊為企業媒合商機與資金。後續市府將持續協助寬緯對接投資單位，加速在地農漁業轉型與綠能產業發展。（編輯：黃世雅）1120202