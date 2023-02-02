立委質疑學甲動保園區選址 南市：已遷葬公墓非濕地

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台南市農業局擬在原學甲第六公墓規劃設置多功能動物保護教育園區，盼解決人犬衝突並活化土地，還能引入生命教育，有利地方共好，未來建設將以公園化設計，分為公共服務核心區、多功能開放空間、林蔭綠美化親水休閒公園。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月2日

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）時代力量立委陳椒華今天召開記者會指出，台南市政府要在學甲區填埋具滯洪功能的濕地蓋動保園區，南市府回應，規畫地點是已遷葬的公墓而非濕地，此案有利地方活化共好。

台南市政府晚間發布新聞稿指出，為解決學甲地區遊蕩犬隻與在地民眾衝突問題，並活化閒置土地帶動大北門區完整觀光廊帶，市府農業局於原學甲第六公墓規劃設置多功能動物保護教育園區，既解決人犬衝突又能活化土地，還能引入生命教育，有利地方活化共好。

市府農業局指出，園區設立地點為已遷葬的第六公墓，不是陳椒華所指的天然滯洪池或濕地，而園區建設已獲中央計畫支持，總經費新台幣2.09億元，在基地可行性評估方面，於法制、市場、環境、用地取得、工程技術面上均為可行。

農業局表示，未來建設將以公園化設計，分為公共服務核心區、多功能開放空間、林蔭綠美化親水休閒公園。

市府水利局也指出，學甲動保園區選址與排水治理計畫無關，目前學甲區治水重點為北側興建法源抽水站與工業區蓄洪池，南側陸續完工華宗抽水站與下溪洲抽水站，近年未傳出積淹水災情，陳椒華關心的滯洪池並不存在，園區選址也不影響治水規畫。

學甲區公所則指出，園區計畫地點是以前的舊公墓，離民眾居住的聚落有段距離，活化再利用是好政策，如果未來規劃能收容遊蕩犬，又可轉型公園綠地，對地方發展也是好事。（編輯：陳仁華）1120202