鹽水蜂炮登場 200多座炮城接力開炸

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台南鹽水武廟4日上午舉行蜂炮啟炮儀式，由市長黃偉哲（右3）等人點燃鞭炮，展開2天2夜活動。中央社記者楊思瑞攝 112年2月4日

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南鹽水蜂炮活動今天上午啟炮，各路線神轎隊伍展開2天2夜平安祈福遶境行程，預計200多座大小炮城陸續施放，由於適逢週末，預料吸引大批遊客，明天下午進行周邊交通管制。

鹽水武廟上午舉行蜂炮啟炮儀式，由台南市長黃偉哲等人點燃鞭炮，並由起重機將鞭炮拉高至空中，象徵今年蜂炮活動正式展開，武廟隨後在廟前廣場施放今年第一座炮城，各路線神轎遶境隊伍出發後，沿途商家、民眾準備的蜂炮城將陸續施放。

黃偉哲致詞表示，一年一度的鹽水蜂炮今明兩天進行，同時還有神轎遶境活動，希望能夠去除瘟疫，祈求台南平安、台灣平安，鹽水目前還有兩大靜態展覽「月津港燈節」、「月之美術館」，盼民眾把握機會到鹽水小鎮走走，度過富有在地特色的元宵節。

鹽水武廟指出，今年以「大展鴻兔」為主題打造4座大型LED花燈炮城，預計明天晚間在鹽水國中操場的集中施放區施放，約200萬支蜂炮搭配高空煙火，提供遊客壯觀視覺享受。此外，約200多座炮城散布整個鹽水區，喜愛被蜂炮炸射快感的民眾可跟著神轎隊伍，就近體驗「犁炮城」滋味。

台南市民政局指出，鹽水蜂炮現場已安排消防、醫療人員進駐，想參與的民眾務必準備有護目鏡的全罩式安全帽、脖子圍上棉質濕毛巾以免蜂炮竄入，同時穿長袖厚重棉質衣褲、不要穿羽絨衣或塑膠雨衣，才能安全享受刺激的蜂炮體驗。

民政局指出，明天下午3時起周邊將實施交通疏導管制，進入鹽水市區的各路口管制汽車進入，172線如遇車流壅塞或遶境神轎抵達時，將疏導車輛改道新營工業區，遊客車輛可停放至鹽水岸內糖廠停車場、新營工業區內道路兩側、鹽水汫水里、水秀里社區、鹽水國中機車停車棚。（編輯：陳政偉）1120204

台南鹽水蜂炮4日上午在鹽水武廟啟炮後展開2天2夜活動，預計約200座大小炮城將陸續施放。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月4日