鹽水蜂炮鬧元宵 大型炮城接力登場爆人潮

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南鹽水蜂炮昨天展開為期2天2夜的神轎平安遶境行程，預計約200座炮城陸續施放，多座指標性大型炮今晚城陸續施放，加上適逢假日，大批遊客將街頭擠得水洩不通。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，前兩年鹽水蜂炮活動都實施相關限制，今年恢復正常舉行，加上適逢週末，昨天就吸引不少遊客，今天元宵夜更是出現大量人潮。

鹽水武廟的神轎隊伍晚間分5條路線進行平安遶境，由於路線多為鹽水市區主要道路，加上王船造型炮城、福南宮蜂炮城、廣福軒蜂炮城等多座指標性大型炮城先後施放，大批遊客跟著神轎在街頭移動，炮城施放聲響此起彼落，伴隨遊客驚呼聲，整個鹽水小鎮熱鬧滾滾。

鹽水武廟以「大展鴻兔」為主題打造4座大型LED花燈炮城，晚間9時在鹽水國中操場的集中施放區施放，搭配高空煙火秀，提供不敢跟著神轎隊伍被炮城炸射的遊客，可在定點觀看壯觀蜂炮場景機會。

台南市長黃偉哲主持集中施放啟動儀式致詞表示，警方統計今天約有20萬人次遊客湧入鹽水，明年將再準備更精采活動內容，邀請更多民眾參與。（編輯：方沛清）1120205