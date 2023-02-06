雲林推減碳生活行動 官學醫攜手打造優質照護

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林縣府今年推動減碳生活行動，今天舉辦「官學醫合作連繫平台」會議，針對低碳、負碳農業及落實淨零綠生活等議題討論，加強3所科大和醫界合作打造更優質醫療照護。

雲林縣政府下午在中華科技大學雲林校區舉行「官學醫合作連繫平台」，會議由雲林縣長張麗善主持，雲林科技大學、虎尾科技大學和環球科技大學和台大醫院雲林分院皆派代表出席。

雲林科技大學與虎尾科技大學呼應永續、淨零與減碳趨勢，環球科技大學提出「健康照護與永續觀光」議題；雲林縣府針對「雲林銀光樂活園區」、「2030雲林產業發展願景」、「芒果大道」及「本縣育留才協作提案」等議題，各方進行交流與討論。

張麗善表示，雲林縣府將今年訂為「減碳生活行動年」，是延續與持續落實縣府在永續發展上的成果與作為，從日常生活中來落實減碳，並優先擬定推動「低碳、負碳農業」及「落實淨零綠生活」，分別訂定執行面向，逐步落實低碳行動。

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張麗善表示，近幾年有越來越多的廠商前來雲林投資設廠，將加強與縣內三所科大的人才培育，讓雲林子弟不需再離鄉背井、出外尋找工作機會。

張麗善強調，在吸引投資、創造就業時，縣府更要保障民眾的健康與福祉。未來縣府將打造國家級長照醫療重鎮，繼續推動台大虎尾醫院擴建，同時打造雲林遠距醫療系統，並廣設醫療巴士與幸福專車，讓雲林人可以享受更好的醫療資源，更優質的醫療照護。（編輯：卞金峰）1120206