嘉義中埔營造馬賽克牆 紀念神父募款建水廠事跡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

位於嘉義縣中埔鄉台灣自來水公司第五區管理處竹崎營運所石硦淨水場的「飲水思源」碑2022年完成修復，並將石硦淨水場圍牆內縮，讓路過的民眾都能看到石碑。（鐘嘉順提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）記錄已故神父陳錫洵半世紀前募款建自來水廠嘉惠嘉縣中埔鄉民的「飲水思源」紀念碑，塵封逾半世紀去年修復，近日教會聯手當地小學生及志工，營造馬賽克牆傳述這段故事。

天主教友、前阿里山鄉新美國小教導主任鐘嘉順今天告訴中央社記者，「飲水思源」碑位於自來水公司第五區管理處竹崎營運所石硦淨水場（嘉縣中埔鄉），是記錄已故山東籍神父陳錫洵約1960年在嘉義縣中埔鄉蓋教堂傳教時，為改善中埔村民缺水之苦，向西德援外慈善組織募款建自來水廠的紀念碑。

但「飲水思源」碑因年代久遠，字體不清，鐘嘉順說，去年他與教友倡議重修「飲水思源」碑，水公司第五區管理處、雲林科技大學文化資產維護系與文史工作者，一同出錢出力完成修復，並將石硦淨水場圍牆內縮，讓路過的民眾都能看到石碑。

鐘嘉順表示，當地民眾為此也組成「飲水思源紀念碑共作團」，向嘉縣府申請社造計畫，月初舉辦兒童藝術營，邀請鄰近國小學童、志工參與，預計2月底完成14個大幅馬賽克圖案，貼在紀念碑後方圍牆，傳述陳錫洵的事跡。

鐘嘉順指出，陳錫洵當年募款新台幣45萬元興建自來水廠（現竹崎營運所石硦淨水場），解決當地民眾無自來水的困境，當時2萬元可買1甲地，45萬元可買逾20甲地；陳錫洵百歲時（2018年）蒙主寵召。（編輯：謝雅竹）1120207