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雲林青創補助金開跑 張麗善鼓勵青年返鄉圓夢

2023/2/8 16:04（2/8 16:26 更新）
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雲林縣府8日舉辦青年創業補助金宣傳記者會，縣長張麗善（後排右6）表示，今年放寬補助金申請資格，歡迎踴躍申請，返鄉、留鄉成家立業。中央社記者姜宜菁攝 112年2月8日
雲林縣府8日舉辦青年創業補助金宣傳記者會，縣長張麗善（後排右6）表示，今年放寬補助金申請資格，歡迎踴躍申請，返鄉、留鄉成家立業。中央社記者姜宜菁攝 112年2月8日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）雲林縣府去年首度補助青年創業基金，幫助11人順利圓夢，縣長張麗善今天宣布，青年創業補助金2.0開跑，放寬補助金申請資格，歡迎踴躍申請，返鄉、留鄉成家立業。

雲林縣府今天舉辦青年創業補助金宣傳記者會，張麗善、勞動暨青年事務處長張世忠等人出席，去年成功創業的青年現場分享創業經驗。

原本在光電業擔任工程師的黃衍景返鄉種小黃瓜、牛番茄，發現銷售拍賣價差大，進而成立「雲集鮮品」協助小農銷售提高收益。他感謝縣府的創業補助金，讓他在創業初期能減緩許多周轉壓力，有更多精力開拓市場，更快速步上軌道。

原在醫院擔任職能治療師的賴虹羽，回鄉投入法式甜點工作室，她表示，創業維艱，想擴編卻礙於資金不足，一度徬徨，還好創業補助金幫她圓夢。

張麗善指出，112年青年創業補助金即日起至3月15日受理申請，今年放寬標準申請對象20歲到40歲，提供最高補助新台幣30萬元「微創型」及最高補助200萬元「專案型」的創業資金補助。

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張麗善感謝允能風力贊助雲林青年創業基金1億元，她強調，雲林縣的青年創業補助金不是貸款，能夠提供青年更實質的創業協助，去年實施後，已成功幫助11名青年在農業、甜點、文化、傳統美食、運動產業等領域實踐夢想。

張世忠表示，為讓民眾瞭解創業補助金的申請方式，縣府2月份規劃3場青創補助金巡迴說明會，會中詳細說明申請條件外，還安排計畫書撰寫教學。相關資料可上「雲青有GO站」網站最新消息專區查詢，也可撥打諮詢專線（05）5345080。（編輯：郭諭儒）1120208

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