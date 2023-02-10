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竹北盼建跨溪大橋 縣府：新竹縣市交流平台討論

2023/2/10 15:16（2/10 15:26 更新）
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新竹縣政府與竹北市公所10日舉辦業務聯繫會報，竹北市長鄭朝方（右）10日表示，縣市交通問題改善迫切，盼縣府加速與竹市溝通新建跨溪大橋，公所將配合規劃新大橋附近交通等配套，副縣長陳見賢（中）表示，縣市交流平台已開始運作，盼解決交通等問題。中央社記者郭宣彣攝 112年2月10日
新竹縣政府與竹北市公所10日舉辦業務聯繫會報，竹北市長鄭朝方（右）10日表示，縣市交通問題改善迫切，盼縣府加速與竹市溝通新建跨溪大橋，公所將配合規劃新大橋附近交通等配套，副縣長陳見賢（中）表示，縣市交流平台已開始運作，盼解決交通等問題。中央社記者郭宣彣攝 112年2月10日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）竹北市長鄭朝方今天表示，盼新竹縣府加速與竹市溝通新建連通竹北的跨溪大橋，公所將配合規劃新大橋附近交通等配套，縣府表示，縣市交流平台已開始運作，盼解決交通等問題。

新竹縣政府與竹北市公所今天辦業務聯繫會報，副縣長陳見賢與一級主管出席，鄭朝方也率公所主管參與，雙方就公園、道路的維護管理，以及討論交通、停車等議題。

鄭朝方會中表示，新竹縣市交通問題迫切需解決，盼縣市政府加速推動新建竹北與新竹市連通的跨溪大橋，紓解長期塞車問題，市公所會預先就公所權責，規劃相關配套與動線等，也提升附近道路品質全力配合。

陳見賢會中說，新竹縣市交流平台已開始運作，盼能順利改善縣市間的交通環境等問題，但相關細節仍需後續討論與規劃。

陳見賢表示，竹北市許多公共設施權責，縣府與公所重疊性高，今天透過會議召集雙方溝通釐清各項業務並達成共識，讓縣政跟公所市政推動更加順暢。（編輯：李錫璋）1120210

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