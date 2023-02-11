嘉市北門車站飯店閒置13年將招商 預計年底前簽約

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由於2009年莫拉克風災，林務局與建設公司BOT案契約中止，留下已完成地上7層建築的北門車站「麗星大飯店」，閒置13年，影響周邊商業與觀光發展。中央社記者蔡智明攝 112年2月11日

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（中央社記者蔡智明嘉義市11日電）阿里山林業鐵路北門車站飯店促參公聽會，昨天下午在嘉市舉辦蒐集地方意見；林務局指閒置13年北門飯店預計今年8月公開招商年底前完成簽約，配合阿里山森林鐵路全線通車一同營運。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱今天告訴中央社記者，林務局昨天下午舉辦「阿里山林業鐵路北門車站飯店促進民間參與公共建設公聽會」，向當地民眾說明北門車站飯店處理情形，並蒐集地方意見。

周恆凱表示，北門車站飯店原與營建的建設公司訂定的促參契約，因2009年莫拉克天災不可抗力因素終止合作，歷經訴訟程序，於2021年7月29日達成和解，並於去年1月5日完成現場點交取回。

周恆凱說，林務局目前正進行促參可行性評估及先期規劃，擬將旅館區域委託民間機構營運，提供優質住宿與餐飲專業服務，達到資產活化與提升公共服務品質。預計今年8月至9月公告招商，12月底前完成簽約，可望配合阿里山森林鐵路年底全線通車一同營運。

參與公聽會的嘉義市議員黃盈智表示，北門車站飯店閒置13年，嚴重影響周邊商業與觀光發展，期待年底能正式營運，為北門帶來更多觀光客，促進更多商機。

阿里山林業及文資處表示，北門車站飯店為地下1層、地上7層建築，飯店大廳、135間客房裝潢完整，結構也沒問題，但閒置多年外觀有許多破損之處仍須整修。（編輯：謝雅竹）1120211