國民黨民雄鄉長林于玲論文涉抄襲 中正大學撤銷學位

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國民黨民雄鄉長林于玲的碩士論文被爆抄襲，中正大學公告撤銷林于玲碩士學位；林于玲回應，確有引述不當之實，但絕無抄襲之心。（圖取自民雄鄉公所網頁minsyong.cyhg.gov.tw）

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣12日電）網紅小商人今天在臉書寫道，國民黨民雄鄉長林于玲的碩士論文涉抄襲，中正大學日前公告撤銷林于玲碩士學位；林于玲對此回應撰寫論文時，確有引述不當之實，但絕無抄襲之心。

依據台北市立大學教務處註冊組公告，文號：國立中正大學112年2月7日中正教字第1120600024號，政治學系政府與公共事務碩士在職專班林*玲撤銷碩士學位及註銷畢業證書（105）中正碩字第253014號。

林于玲今天正在參加白沙屯媽祖進香活動，她發布新聞稿回應，尊重中正大學學倫會做出撤銷自己碩士學位的決定。她強調撰寫論文的過程確有引述不當之實，但絕無抄襲之心。

林于玲表示，撰寫論文歷經3年才完成，若有心抄襲，豈需曠日廢時，論文內容為她實地訪視所得，所有受訪者都可為證。

小商人今天在臉書（Facebook）發文說，「你（林于玲）在縣議會要求拆我看板，我檢舉你的論文，現在結果出來了，一人一次，當打平就好。」引起網友熱議。

小商人曾在臉書爆料，林于玲的結論一字不漏全部抄中山大學（2002年發表）許翠谷的碩士論文，並標出抄襲的頁數，明顯嚴重抄襲違反學術倫理，每個章節都抄，連結論也複製貼上。（編輯：陳清芳）1120212