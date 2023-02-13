花蓮首長未出席議會臨時會 預算延審恐影響震災復建

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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮縣議會今天進行臨時會追加預算二、三讀議程，因縣長、副縣長未出席報告，議長張峻宣布延審；國民黨籍議員退席抗議，將影響中央補助918地震公共設施災後復建工程等。

花蓮縣政府提近新台幣4.5億元預算送縣議會審理，包括行政院專案補助辦理「0918地震公共設施災後復建」及「111年尼莎颱風公共設施災後復建」經費共1億3415.9萬元；衛福部補助112年度「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」經費2083萬元等57案。

縣議會召開臨時會，9日會議時決議要求副縣長顏新章到議場說明後，再進行這次臨時會縣府所送議案二、三讀議程。但上午開議時顏新章並未到場，張峻宣布，縣府漠視、不尊重議會決議，為悍衛議會尊嚴、規則，二、三讀會待縣府首長說明後再審。

國民黨籍縣議員吳東昇、鄭乾龍發言，認為提案歸提案，但預算有時效性應先審理。張峻認為這是日前議會決議，希望大家尊重，並由議事組主任潭進成說明議事規則，潭進成說明，今天並非議案被否決或擱置，是延審，等待縣府首長說明後再審。

隨後進行臨時動議，包括張美慧、楊華美、黃馨、鄭寶秀等議員都分別提出選民服務、公共工程建設等案。國民黨籍議員認為議長張峻處理不公，全體退席抗議。

花蓮縣議會國民黨團書記長吳東昇說，會議採合議制，對議案不能用打包式擱置、延議，議案既然經小組審查通過進入二、三讀，變更議程是否合乎規定？希望大會主席在議事技巧上對國民黨議員給予尊重。

花蓮縣政府行政暨研考處長吳昆儒會後接受媒體聯訪表示，尊重議會決議，縣府對各項提案都很重視，因為都是各地民意，會謹慎研究希望達成各項需求，這次臨時會50多件提案都是中央補助案，案子往後延，傷害的是花蓮縣民，包括918地震災後復建工程，若因預算未過公共工程將停滯；還有社會處的補助款，針對中低收入戶生活津貼，影響津貼發送。

這次臨時會，縣議會多次邀請縣長或副縣長至議會報告和說明，卻屢遭縣府以「無前例可循」回函拒絕。無黨籍縣議員楊華美拿出全國各縣市首長出席各地方議會臨時大會與專案會議的數據，顯示全國有14個縣市首長都有出席。（編輯：孫承武）1120213