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重現觀音瀑布風華 嘉義林管處耗9年整治牛稠溪

2023/2/13 18:51（2/13 20:11 更新）
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嘉義林區管理處13日發布新聞稿表示，從民國104年開始針對觀音瀑布所在的牛稠溪集水區進行全方位整體調查，並以永續經營及生態保育概念進行分年分期整治工作到111年完成，前後耗時9年。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月13日
嘉義林區管理處13日發布新聞稿表示，從民國104年開始針對觀音瀑布所在的牛稠溪集水區進行全方位整體調查，並以永續經營及生態保育概念進行分年分期整治工作到111年完成，前後耗時9年。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月13日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）嘉縣觀音瀑布風景區因天災塵封20餘年，嘉義林區管理處自104年起，進行臨近牛稠溪集水區整治工作，耗資逾新台幣9000萬元，歷經9年終於恢復觀音瀑布對外連絡道，也讓觀音瀑布重現風華。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，位於嘉義縣竹崎鄉文峰村的觀音瀑布為昔日嘉義舊五景之一，然經歷民國88年921大地震及98年莫拉克颱風重創，優美景緻遭塵封長達23年。

嘉義林管處表示，從104年開始針對觀音瀑布所在的牛稠溪集水區進行全方位整體調查，並分年分期整治到111年完成，前後耗時9年，挹注經費逾新台幣9000萬元；除恢復觀音瀑布對外連絡道，也讓相關單位得以進入觀音瀑布整修觀光步道，讓瀑布重現風華。

嘉義林管處指出，牛稠溪整體治理工作特別之處是邀集水利、土木、水保、觀光、人文、生態等跨領域專家學者，以不同思維共同研擬具體可行的治理方案。

嘉義林管處強調，整治工作完成後，不僅讓觀音瀑布「重見天日」，還提高牛稠溪防洪能力及抗災韌性，並保護竹崎金獅、文峰2村等聚落居民生命財產安全，更改善下游自來水廠民生用水品質，讓窮山惡水化為生命安居的樂土。（編輯：陳仁華）1120213

嘉義林管處13日發布新聞稿表示，嘉義竹崎牛稠溪集水區治理前，河流兩側崩坍嚴重（圖），大雨來就會造成水質含沙量及濁度增高，整治後已恢復清澈。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月13日
嘉義林管處13日發布新聞稿表示，嘉義竹崎牛稠溪集水區治理前，河流兩側崩坍嚴重（圖），大雨來就會造成水質含沙量及濁度增高，整治後已恢復清澈。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月13日
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