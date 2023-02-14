活化歷史建物 舊議會打造台東表演藝術創生基地

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台東縣舊議會建於民國53年，103年登錄為歷史建築，由於年久失修且設備老舊，縣府近年分別進行調查研究與修復再利用計畫，110年先完成建築體外觀工程，111年3月開始進行內部工程，盼未來成為嶄新景點。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月14日

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（中央社記者李先鳳台東縣14日電）活化歷史建築、保存台東城市記憶，台東縣政府修復舊議會，以「舊議會的甦醒與想像」為構想整建，預計4月中旬完工，期盼歷史脈絡與城市發展並存共榮，成為嶄新景點。

縣長饒慶鈴今天邀請縣內藝文創作人士一同前往視察及了解整建工程進度，並表示，完工後將提供藝文團體一處完善的表演藝術創生基地，並增加縣內小規模劇場空間，目前工程進度近9成，比預計進度超前10%，預計今年4月中旬前完工，期盼未來活絡台東藝文發展。

饒慶鈴指出，舊議會建於民國53年，由呂阿玉設計，倒T字型建物與交錯層次防風防塵的窗戶具有技術史價值，103年登錄為歷史建築。

由於年久失修且設備老舊，縣府近年分別進行調查研究與修復再利用計畫，110年先完成建築體外觀工程，111年3月開始進行內部工程，今天特別邀請王繼三、林英強、鄭捷任、汪智博、許聖榮、廖克紹、昊恩等業界表演藝術技術專業人士一同巡禮並提出相關建議，希望讓藝術空間更臻完善，打造一座功能完善的表演藝術創生基地。

饒慶鈴表示，以往台東藝文演出以文化處旁的藝文中心為主，為提供不同規模的藝文活動場域，積極活化歷史建築以建置完善的表演藝術園區，除了改造舊議會成為可容納約100人的小型劇場演出場所，也與台東大學攜手，利用舊建物規畫打造350席的原住民族實驗劇場，加上擁有1200個座位的文化處演藝廳，讓台東具備不同規模的藝文活動場所，也讓表演藝術團隊擁有更多發揮的空間。

未來更樂見各類型工作坊、座談活動於此激盪，希望串接更多藝文團隊進行多元交流與觀摩，以及辦理社區及校園美學教育推廣活動等，提升縣內整體美感素養。

對藝術創作而言，將提供從構思、排演、乃至演出所需的各種場域，伴隨作品從無到有的誕生歷程。屆時更將與藝文中心、美術館、鐵花村、生活美學館等處共同串連成文化特區，讓台東藝文發展開枝散葉般的全面多元。

台東縣政府文化處說明，縣府自106年啟動修繕行動，動工前經過調查研究與設計兩個階段，至110年完成一期工程，包括建築體外觀、內部天地壁、門窗等處修繕；而二期工程則於109年起獲文化部場館整建計畫補助，加上縣府額外投入1600萬元，總經費達約4800萬元。

內部將打造實驗劇場、排練場、工作坊、茶酒館等空間，同時也申請國發會公有建築空間整備活化計畫，預備進行第三期工程，預計將修繕原議員休息室，整建成駐村空間，以及進行週遭停車場地建置，希望能活絡台東多元藝文活動的發展。（編輯：黃世雅）1120214