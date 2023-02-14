脫線故事館 激勵奮鬥精神和台灣藝界縮影

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）被譽為「國寶」的甘草藝人脫線去年過世，兒孫最近在脫線牧場成立脫線故事館，讓民眾走入時光隧道，看到台灣藝界縮影和脫線的奮鬥人生。

「這是30年前的第一塊招牌」脫線陳炳楠的兒子陳嘉成靠近一塊掉漆的招牌，上面寫著「脫光衣服帶出場+50元」。他告訴參訪的客人，這招牌是「脫線爸」親手做的，也因為這標語，脫線牧場開始打出名聲，接著921大地震前往賑災，才讓桶仔雞大賣，苦了10幾年開始轉虧為盈。

陳嘉成進一步解釋，「脫光衣服帶出場」的意思是指經過脫毛處置的雞。

脫線故事館內，除復刻當初的店面外，還有許多主題館，包括台灣國寶喜劇泰斗陳炳楠的奮鬥人生館、唱片和錄影帶館、播放黑白影片的鹿野大戲院館，以及脫線的文物和開墾牧場的吉普車。

陳嘉成說，這些文物大部分是脫線爸留下來的，加上網路蒐集和買回的錄影帶、唱片。

他說，脫線故事館除了要讓小孩知道以前阿公（脫線）那麼辛苦經營農場外，也希望讓脫線爸的奮鬥精神傳承和激勵年輕人，同時讓年輕人看到台灣藝界的縮影，從最早的黑白電影、舞台劇、工地秀、餐廳秀到脫線爸的網路直播。

脫線故事館目前未收費，裡面唯一的收入是脫線的招牌眼鏡，採良心攤位，「自己拿自己投一百元」。不管是老花、近視、閃光、失眠都可以帶，因為它沒有鏡片。

被譽為國寶的喜劇演員陳炳楠，民國22年生，家境清寒，父親為多賺點錢自願當軍伕，但還沒打仗，船出海就被打沉，至今沒消息。那年脫線9歲，家中老大，身材瘦小的他開始幫媽媽挑廚餘賺錢。

脫線從早期黑白電影，演到彩色電視和舞台脫口秀，成為國內喜劇泰斗，縱橫台灣演藝圈半世紀，因看盡人生百態，演藝圈的人情冷暖，民國82年、62歲以後選擇走下舞台，搬到台東偏鄉，開始他的事業第2春。70歲那年負債新台幣5000萬元，幸好拚命三郎的個性讓他85歲還清債務，過世前擔任網路直播主。（編輯：黃世雅）1120214

被譽為國寶的喜劇演員脫線（陳炳楠）2022年過世，兒孫最近在台東脫線牧場成立脫線故事館，故事館目前未收費，唯一的收入是脫線的招牌眼鏡，採良心攤位，「自己拿自己投一百元」。不管是老花、近視、閃光、失眠都可以帶，因為它沒有鏡片。中央社記者盧太城台東攝 112年2月14日

被譽為國寶的喜劇演員脫線（陳炳楠）2022年過世，兒孫最近在台東脫線牧場成立脫線故事館，讓民眾走入時光隧道，看到台灣藝界縮影和脫線的奮鬥人生。中央社記者盧太城台東攝 112年2月14日