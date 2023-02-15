杜紫軍接桃園工策會 孫大川任原民基金會董事

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（中央社記者葉臻桃園15日電）桃園市政府人士今天指出，前行政院副院長杜紫軍即將以不支薪方式，接任桃園市工商發展投資策進會執行長；前監察院副院長孫大川也將至桃園市原住民族發展基金會擔任董事。

市府人士表示，杜紫軍將針對工策會進行組織再造，設立3個組別，分別為服務企業團體、促進投資的「產業服務組」；協助企業養成人才、數位轉型與智慧製造的「人才培育組」；以及建立勞方與資方的合作平台的「勞資合作組」。

市府人士指出，工策會總幹事一職也將調整為「執行長」，且杜紫軍將完全不支薪，以義工的方式協助桃園市長張善政推動企業服務與產業發展工作。

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市府人士也說，桃園市原住民族人口數全國第二，桃園市原住民族發展基金會是由市府捐助成立，現年70歲的孫大川是卑南族人，曾擔任過原民會主委，擔任原住民族發展基金會董事後，勢必將能為桃園的原民事務做更長遠的規劃。

市府人士說，杜紫軍曾任經濟部長、國發會主委與行政院副院長，孫大川曾任原民會主委與監察院副院長，再加上曾擔任過公共工程委員會主委與內政部長的李鴻源，更都是中央院級與部會級的人才，在桃園組建國家隊，為桃園發展加速前進。（編輯：陳清芳）1120215