高雄內門宋江陣2/25登場 展現台灣傳統藝陣之美

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2023高雄內門宋江陣將於2月25日至3月8日在南海紫竹寺登場，將有15組文武藝陣團體參與演出。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月15日

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）2023高雄內門宋江陣將於2月25日至3月8日在南海紫竹寺登場，除了總舖師辦桌「宋江大宴」外，還有許多精彩藝陣表演，讓遊客可一飽眼福，欣賞台灣傳統藝陣文化之美。

高雄市觀光局今天發布新聞稿，指出2023高雄內門宋江陣將於2月25日至3月8日在南海紫竹寺登場，其中總舖師辦桌「宋江大宴」，掌鼎廚師由南海紫竹寺新任主委總舖師「阿隆師」湯富隆擔任，每桌都可品嚐到濃濃台灣味、正港手路菜。

除「宋江大宴」外，宋江陣更是「藝陣之鄉」內門的特色活動，今年高雄內門宋江陣活動將於2月25、26日及3月4日舉辦「全國創意宋江陣頭大賽」，邀正在法國尼斯嘉年華表演的「地嶽殿吉勝堂八家將」，及「國立台灣戲曲學院」參加。

高雄市觀光局長高閔琳表示，宋江陣活動由「南海紫竹寺」、「內門紫竹寺」及「順賢宮」3間歷史悠久的在地廟宇輪流辦理，觀光局統籌辦理創意宋江陣頭大賽。另外，今年南海紫竹寺也推出相當精采的文武藝陣表演。

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傳統文武藝陣大匯演的「陣頭拜觀音」也開放遊客參觀，每年觀音佛祖遶境，旅居外地就學、就業的內門鄉親，都會全體動員，專程返鄉參加文武陣頭團練，組成多樣化的文武陣頭，是台灣最珍貴陣頭文化的保存。

觀光局表示，2月27、28日2天，將有15組文武藝陣團體到南海紫竹寺前演出，武陣有內門南海紫竹寺龍陣、鴨母寮龍陣、內湖大旗陣、內門國小宋江陣、大埔宋江陣等；文陣有三崁店清心社、烏山坑牛犁陣、望寮七里響陣等，來訪遊客可一飽眼福，看到台灣傳統藝陣文化的精彩展演。（編輯：龍柏安）1120215