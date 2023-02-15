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鴨鵝遊蕩新店安坑 員警拿大塑膠桶包夾圍捕[影]

2023/2/15 16:21（2/15 17:13 更新）
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新店安坑15日凌晨出現一對鴨鵝在路上遊蕩，警方獲報趕抵現場圍捕，不過鵝實在太靈活，連警員都驚呼「跑太快了吧」，最後拿著橘色大塑膠桶、左右夾攻才抓到。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 112年2月15日
新店安坑15日凌晨出現一對鴨鵝在路上遊蕩，警方獲報趕抵現場圍捕，不過鵝實在太靈活，連警員都驚呼「跑太快了吧」，最後拿著橘色大塑膠桶、左右夾攻才抓到。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 112年2月15日
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（中央社記者高華謙新北15日電）新店安坑今天凌晨出現一對鴨鵝在路上遊蕩，警方獲報趕抵現場圍捕，不過鴨鵝太靈活，連員警都驚呼「跑太快了吧」，最後拿著橘色大塑膠桶、左右夾攻才抓到，並由飼主帶回處理。

新北市政府警察局新店分局安康派出所今天凌晨2時許獲報，安康路二段與安忠路口有一隻鴨與一隻鵝在路上遊蕩，3名警員到場後隨即發現牠們蹤影。

不過鴨鵝一邊疾奔、一邊振翅拍動，見員警左右包夾還會快速急轉方向，連警察都驚呼「也跑太快了吧」，隨即拿起橘色大塑膠桶展開圍捕，並在10分鐘內成功控制鴨鵝，帶回派出所後，通知新北市政府動物保護防疫處處理。

動保處表示，獲報後立刻前往並將鴨鵝帶回收容安置，經查，牠們是安忠街造景園藝行飼養，因不明原因跑出遊蕩，上午11時已由動保處交還給飼主，勸導應管束好飼養動物，並加強周邊巡邏；飼主表示，會加強圍籬，防止動物離開園區。

目擊民眾也在社群網站臉書Facebook社團「我們就是安坑人，安坑自古就是城」發文分享警員圍捕「逃犯」經過，有網友留言「警察杯杯太辛苦了」「真正包山包海的人民保母」「安坑日常」等，還有人標記製作鵝肉相關店家「來收編」。（編輯：方沛清）1120215

新店安坑15日凌晨出現一對鴨鵝在路上遊蕩，警方出動3名警力，並拿橘色大塑膠桶圍捕。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 112年2月15日
新店安坑15日凌晨出現一對鴨鵝在路上遊蕩，警方出動3名警力，並拿橘色大塑膠桶圍捕。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 112年2月15日
#動保處
#鴨鵝
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