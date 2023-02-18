新北最貴菜園與豪宅共存 造就長者成都市農民

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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北18日電）新板特區黃金地段、板橋轉運站旁「稼日蒔光新板可食地景」供長者都市農耕，被稱為新北市「最貴菜園」，呈現「種菜豪宅下，無懼車馬喧」風貌。

踏進這塊菜園，一畦畦園圃各有千秋，蕃薯葉、菠菜與玫瑰花等，農友或蹲著俐落翻土、或穿梭取水澆灌，田園景致看似恬淡，抬頭一望卻是高樓豪宅，耳邊不時聽到馬路車陣喧騰。

「稼日蒔光新板可食地景」隱身在一處平面停車場隔壁，與蟬聯多年「新北地王」的板信商業銀行雙子星總部大樓僅隔2街區；這裡是將興建面積達3.3公頃的「國家兒童未來館」預定地、總價值達新台幣300億元的基地一部分，屬文化部所有。

可食地景指「種植可以吃的植物」且「兼具景觀效果」的種植方式，讓空間多功能利用，提供許多額外益處包括增加社群間溝通交流機會、休憩價值、強化都市人缺少的農耕體驗、農作知識及健康安心的食物取得。

新北市政府綠美化環境景觀處為活化閒置土地，2015年起打造這處黃金地段為可食地景，規劃出158塊工整精巧的園圃，供學員體驗都市農耕，並要求不得施用化學肥料及農藥。每到傍晚有許多園友巡田，培育出許多對種菜抱有熱情的「都市農夫」。

稼日蒔光新板可食地景園長黃廷彬告訴中央社記者，目前158名學員，以70歲以上長者為大宗，每年都要透過報名、抽籤才能取得資格；許多農民會種當季短期葉菜，包括萵苣、茄子、豆科與高麗菜等，還有人養蜜蜂。

70多歲徐姓長者中午頂著太陽，手持小鏟，細心翻動土壤，一塊小小園地內種了青蔥、油菜與蕃薯葉等。她說，原本沒種植習慣，中籤後幾乎天天報到，種菜成為生活重心之一。

在新北「最貴菜園」種菜是什麼感覺？她說：「很幸福。」每天只要走5分鐘就可抵達，就算太陽很大、蹲在地上腳也會痠，但「是很快樂的辛苦」；她原本無法蹲下再站起，現在不僅克服，體力也變好，「越種越快樂」。

菜園另一頭，57歲李姓婦人開玩笑說，有朋友笑稱這塊地太值錢，要偷她種的高麗菜。

此外，廖先生在菜園間健步如飛，領著記者介紹大家種的菜，看不出已80歲的廖先生說，15歲從故鄉雲林縣北上打拚，仍難忘懷小時候在家幫忙農作的情景與辛勞，退休後能選一塊地種菜，還在精華地段，算是一種回味。

50多歲、仍在上班的陳姓婦人種A菜與萵苣等，她說，這麼貴的土地空出來讓大家種菜，除交通方便，一人一小塊也很好整理，非常適合一般人體驗農耕，她每天都會待2個多小時。

近日傳出文化部將收回土地，但景觀處表示，經行文詢問，文化部指今年底前還不會收回，但文化部未來如果有需要，市府將配合返還土地；目前新北可食地景超過百處，收成全數由學員自行處理。（編輯：李明宗）1120218