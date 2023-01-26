總舖師改行務農 打造地瓜王國榮獲全國模範農民

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原為總舖師的蘇嘉益10年前回到雲林縣水林鄉種地瓜，從原先5公頃到現在300公頃，建立甘藷健康種苗繁殖體系，導入智慧化產銷管理平台，並研發多項地瓜料理、開發通路，榮獲全國模範農民肯定。中央社記者姜宜菁攝 112年1月26日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）總舖師蘇嘉益10年前回到雲林縣水林鄉種地瓜，從原先5公頃到現在300公頃，建立甘藷健康種苗繁殖體系，導入智慧化產銷管理平台，研發地瓜料理、開發通路，榮獲全國模範農民。

「阿甘藷叔」蘇嘉益原是總舖師，全台跑透透辦桌，10年前發現少子化、辦桌減少，民眾飲食習慣精緻化，外燴市場面臨為危機，但他認為危機就是轉機，想到水林老家特產地瓜，開啟他的務農人生。

蘇嘉益告訴中央社記者，當年看到農民為了農作物銷售而苦惱，或是不懂市場行銷而造成價格崩跌，為突破這困境，他自創「阿甘薯叔」品牌打響水林地瓜，同時利用地瓜的特性，研發冰烤地瓜、甘薯脆片、地瓜拿鐵、地瓜營養棒、地瓜濃湯等加工產品。

蘇嘉益花10年時間收集種植地瓜的各項數據，建立甘藷健康種苗繁殖體系，導入智慧化甘藷產銷管理平台，輔導農民「安全用藥、合理化施肥」，耕種面積從5公頃到現在契作300公頃。

蘇嘉益成立瓊埔合作農場，與農民契作，輔導農民「安全用藥、合理化施肥」，保價收購加上政府的轉作獎勵，提高契作誘因。

蘇嘉益笑說，以前為了辦桌全台跑透透，現在為了地瓜而忙，農地遍及雲林、嘉義和台南等縣市，加工品除了在台販售，也行銷到新加坡、日本和香港等國家。

蘇嘉益去年建立冷鏈系統，延長地瓜保鮮期，紓解產地供過於求的壓力，促使農產品通路通暢，增進農民與農產食品加工業者結合，更榮獲全國模範農民。

蘇嘉益表示，未來將持續擴大耕種面積，提升地瓜產值和產量，擦亮水林地瓜品牌，讓全世界都看到。（編輯：郭諭儒）1120126