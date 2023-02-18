5GAIoT創新園區 高市啟動亞灣2.0都計變更

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）因應亞灣5GAIoT產業經濟發展需要，都發局啟動43.54公頃國營事業土地都市計畫變更，計畫書、圖今天起公告公開展覽至3月20日止，並訂3月8日在前鎮及苓雅區公所召開說明會。

依行政院亞灣5GAIoT創新園區推動方案指導，高雄市長陳其邁去年11月宣布亞灣2.0計畫。目前的亞灣5GAIoT（人工智慧物聯網）創新園區，吸引逾80家國際大廠、新創事業、國際加速器或共創夥伴進駐。

至於亞灣2.0則是5GAIoT創新園區升級進階版，依都發局新聞稿，再次與中央合作打造企業集團旗艦中心聚落，市府透過都市計畫調整、獎勵企業進駐作業等誘因，導引金融管理、資通科技等中大型企業進駐帶動策略性產業，匯集區域營運總部、研發或技術訓練等產業中心與關鍵人才，形塑日夜間休閒觀光娛樂與夜間經濟開放水岸。

高市府因應亞灣5GAIoT產業持續投資發展，由副市長層級整合經發、都發、捷運、地政、財政等機關分工，也邀請中央部會與國營事業地主共同推動。其中，都發局主辦特貿三公辦都更執行，及透過土地使用獎勵誘因促進產業投資，打造亞灣為企業集團旗艦中心聚落，讓高雄成為新南向國際新門戶。

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都發局綜合企劃科表示，都市計畫細部計畫變更範圍合計43.54公頃，包括特文、特貿及特倉等分區國營事業土地，未來開發時配合亞灣5G AIoT創新園區及亞灣2.0產業經濟發展推動。依都計法為適應經濟發展需要，檢討土地使用管制要點及都市設計基準等，以創造產業投資誘因；同時兼顧產住商辦複合開發財務彈性及水岸開放多元使用等效益。

都市計畫公開展覽草案，參酌2月7日公展前座談會相關公民或團體等建議。例如在土地使用管制面向，需因應企業及人才進駐，檢討特貿允許住宅比例；為鼓勵投資高市策略性產業，適度給予容積獎勵；在臨水岸公園85米退縮帶，開放多元休閒使用。且都市設計基準層面，將透過都市設計立體通廊系統，串接捷運場站、開發基地與水岸遊廊，並設置夜間照明規範，營造日夜間水岸遊憩環境。（編輯：孫承武）1120218