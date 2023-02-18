阿里山石棹櫻花3月盛開 夜櫻茶席迎賓

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嘉義縣阿里山石棹茶文化協會3月初將在石棹步道群的櫻之道舉辦「春櫻夜－細品茶香」活動，邀民眾一起坐在特色茶席上賞美景、品嚐阿里山高山茶。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月18日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義縣阿里山櫻花逐漸綻放，阿里山石棹茶文化協會3月初將在石棹步道群的櫻之道舉辦「春櫻夜-細品茶香」活動，讓遊客置身置櫻花與琉璃光夜景，體驗精心設計的特色茶席。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，春季阿里山國風景區石棹步道群由茶、霧、雲、霞、櫻、愛之道，共六條步道所組成，以茶園、櫻花、琉璃光夜景最吸引人，阿里山石棹茶文化協會3月1日至7日晚間將在櫻之道舉辦「春櫻夜-細品茶香」活動，促進在地觀光。

竹崎鄉中和村長洪銀盛說，石棹地區是阿里山高山茶的重要產地，還有豐富的高山景觀資源，適合全家旅遊，留宿茶園民宿。

阿里山石棹茶文化協會理事長林玉惠表示，冬季到隔年3月石棹的日落、雲海景觀和琉璃光夜景，在櫻花陪襯下讓人陶醉；歡迎大家一趟春櫻夜知性之旅，坐在特色茶席上賞美景、品嚐阿里山高山茶。

林玉惠表示，為維持夜櫻茶席的品質，7天活動採預約制；嘉義縣長翁章梁去年參與茶席時曾說，「這個時候來阿里山，一定不會後悔」。（編輯：郭諭儒）1120218

嘉義縣阿里山石棹茶文化協會表示，冬季到隔年3月石棹的日落、雲海景觀和琉璃光夜景（圖）在櫻花陪襯下令人陶醉，歡迎大家來一趟春櫻夜知性之旅。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月18日