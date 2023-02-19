嘉縣新住民陪伴新住民 關懷協會打造溫暖據點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）嘉義縣中國籍的新住民馬敏，在番路鄉成立西羅亞全人關懷協會，主動發掘需要關懷的新住民家庭，媒合公私力量，打造一處溫暖據點，用陪伴及愛關懷需要幫助的新住民。

嘉義縣政府社會局今天發布新聞稿指出，西羅亞全人關懷協會理事長馬敏，從中國嫁來台灣已15年，西羅亞協會成立至今第4年，馬敏利用丈夫位於番路鄉的老家作為協會據點，加以整修後打造成一處溫暖空間，協會主要服務對象是新住民及新住民第二代。

社會局表示，馬敏認為現代小孩子大多沉溺在網路世界，於是經團體協助申請新住民發展基金計畫，舉辦親子食農教育課程，讓新住民及新二代共同參與；但新住民在顧家之餘，還須兼差才能維持生計，小孩子有時會被單獨留在協會，在缺乏人力情況下，照顧起來很吃力。

社會局去年關注到西羅亞協會，便媒合成立課輔據點，這一年來，新住民第二代除了成績進步，變得更懂事外，也不再完全沉溺於網路。

西羅亞協會經社會局輔導提計畫，透過勞動部雲嘉南分署嘉義就業中心申請「促進特定對象及弱勢者就業計劃」補助，先後開設烘焙班、美甲班等課程，讓新住民能有精進技能機會。

西羅亞協會據點今天進行美甲班上課，新住民聚在據點上課，仔細觀看老師的美甲示範，並學習塗上指甲油、做光療，現場有說有笑。

社會局長張翠瑤指出，馬敏成立協會為新住民及新二代服務，默默付出心力，去年更榮獲嘉義縣傑出婦女殊榮。

張翠瑤表示，嘉義縣新住民人口數約1萬3400人，嘉義縣目前設有2處新住民家庭服務中心及8處社區服務據點，對於初入境新住民進行關懷，並依來台年數及適應程度提供各項服務。（編輯：陳仁華）1120219