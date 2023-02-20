台南打造軍事主題公園遊戲場 預計年底完工

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台南市政府計畫在東區平實重劃區公87特色公園，打造以軍事基地為主題的特色遊戲場，市長黃偉哲（右3）20日主持動土儀式。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月20日

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府計畫在東區平實重劃區公87特色公園，打造以軍事基地與五百障礙挑戰為主題的特色遊戲場，公園興闢工程今天動土，預計今年底完工。

台南市長黃偉哲出席動土典禮致詞表示，過去的公園設計雖然也有綠地與遊具提供親子遊憩，但遊具大多是所謂「罐頭遊具」，難以彰顯公園特色，台南市計畫把各公園優化成特色公園，希望達成到公園玩就像到遊樂園玩一樣，讓親子開心度過假日時光。

黃偉哲表示，台南市目前已有16座特色公園陸續開放使用，如港濱歷史公園、健康綠洲公園等，也期盼東區的公87特色公園能如期如質完工，提供親子優質休閒遊戲環境。

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台南市政府工務局提供資料指出，位於中華東路與平實路交叉口的東區公87公園用地，面積約1公頃，早期屬陸軍五四工兵群駐紮的平實營區範圍，歷經土地徵收重劃後，現已完成步道照明設施及植栽綠化，開放民眾使用。

工務局指出，此次編列新台幣1200萬元預算，將於東區公87公園西側用地新建以「軍事基地」與「五百障礙挑戰」為發想主題的特色遊戲場，設置多功能工兵堡壘遊戲丘、軍事涵洞、迷走跳樁、小小工兵沙坑遊戲區及五百障礙闖關遊戲區等遊具設施，預計今年底完工。（編輯：黃世雅）1120220