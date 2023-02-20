彰化漁港航道未完工 工作船無法使用運維碼頭

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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化彰濱工業區彰化漁港南側運維基地碼頭一期工程已完工，原規劃供離岸風電業者工作船使用；不過業者抱怨，由於漁港航道工程未完工，工作船無法使用運維碼頭，增加時間經費。

根據彰化縣政府網站資料，彰化漁港位在彰濱工業區鹿港區西北端的漁港建設預定地，縣內原有沿海漁港及養殖區域因位在工業區隔離水道內，漁船需經水道航行近5公里才能抵達外海，漁船都需等候潮汐進出。

彰縣府先向中央爭取興建彰化漁港獲准，中央後來規劃在彰化漁港南側規劃興建可供離岸風電業者使用的運維基地碼頭。

不過有離岸風電業者指出，彰化漁港南側運維基地碼頭一期工程已完工，業者卻遲遲無法和縣府簽約承租使用運維碼頭。

業者接受中央社記者訪問時表示，彰化漁港工程由縣府農業處負責，運維碼頭工程則由縣府經濟暨綠能發展處負責，漁船和離岸風電工程船共用的航道工程由農業處負責，運維碼頭一期工程雖已完工，卻因航道工程未完工，工作船無法使用。

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業者指出，原本規劃工作船從彰化漁港南側的運維碼頭出入，直接在彰化外海作業，但現在只能從台中港出航，時間經費增加；當初是為了實現產業在地化承諾，投資彰化，才進駐彰化漁港的運維碼頭，如今漁港和航道工程一拖再拖，增加營運成本，影響開發效益。

縣府農業處則指出，彰化漁港工程進行中，因營造商財務出狀況，縣府與廠商終止契約，去年10月重新開標進行後續收尾工程，預計明年10月完工，今年9月會先辦理航道工程部分驗收，而漁港為海事工程，工期受海象氣候影響，且又新增沉箱打浮工項，也要視海象作業，工程時間會比較久。（編輯：郭諭儒）1120220