提升花蓮偏鄉醫療品質 北榮玉里分院門諾醫院結盟

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花蓮縣地形狹長，交通不便，且醫療資源多集中在北邊的花蓮市區內，台北榮民總醫院玉里分院攜手門諾醫院策略聯盟，將可平衡花蓮南北差距，是邁向精實醫療、提升醫療服務品質及學術研究的嶄新里程碑。（台北榮民總醫院玉里分院提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月21日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）台北榮民總醫院玉里分院攜手門諾醫院策略聯盟，雙方簽署醫療合作契約書，將可平衡花蓮南北差距，是邁向精實醫療、提升醫療服務品質及學術研究的嶄新里程碑。

台北榮民總醫院玉里分院長胡宗明與台灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院總執行長張文信、院長吳鏘亮，雙方所帶領的醫療及行政團隊20日舉辦醫療合作及學術交流會議，雙方簽署醫療合作契約書、肺癌早期偵測疑似異常個案轉介合作意向，花蓮醫療院所新的策略聯盟自此展開。

花蓮縣地形狹長，交通不便，且醫療資源多集中在北邊的花蓮市區內，凸顯中南區城鄉的健康不平等。

北榮玉里分院表示，守護偏鄉居民，但因醫院地處位置較不便，人才招募及留任不易，成為偏鄉醫療最棘手的問題。

為消弭健康不平等的情形，兩院合作聯盟，強化雙院醫師支援及轉診合作，雙方共享臨床、醫事技術及地方醫務動態，對病患的治療、追蹤等相互討論，協力對轉診、轉檢病患提供連續性的照護。

除了臨床醫療，雙方也於教學研究攜手合作，包括醫師、醫事人員教育訓練，學術研究合作與互惠，教學軟硬體資源共享，促成地方人才培育及醫學研究的進步，為花蓮民眾健康福祉盡更大心力，創造雙方與就醫民眾三贏局面。

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創立於民國46年的北榮玉里分院，60多年來以「服務社區，成為民眾最信賴的社區醫院」為宗旨，貫徹「以病人需求為中心」理念，提供全人醫療照護。更與北榮鳳林分院共同守護醫療弱勢的花蓮縣中南區。

面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，花東地區醫院交流合作，加速花東醫療領域整合，提升周邊地區醫療水準，也提升病患就醫品質，讓在地鄉親健康受到最妥善的照顧。（編輯：陳政偉）1120221