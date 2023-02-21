民進黨竹縣黨部執委會 聚焦立委提名人選

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民進黨新竹縣黨部20日舉行執委會聚焦立委提名人選，多數人對客委會副主委周江杰及6名縣內議員皆期待，將匯集選情分析等建議，盼黨中央年中前提出人選 ，以加速選戰提前布局。（民進黨新竹縣黨部提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）民進黨竹縣黨部今天表示，昨天開執委會聚焦立委提名人選，多數人對客委會副主委周江杰及6名縣內議員皆期待，將匯集選情分析等建議，盼黨中央年中前提出人選 ，以利地方布局。

民進黨新竹縣黨部今天發布新聞稿指出，昨天召開第17屆執行委員會第5次會議，由黨部主委鄭朝方主持，聚焦討論下屆立委提名人選，執委會在會議中達成多項共識，盼黨中央在艱困選區提早布局，透過深耕地方、提升勝選機率。

民進黨新竹縣黨部說，有執委提出應優先徵詢曾參選過立委及縣長的周江杰角逐下屆立委選舉，希望中央黨部徵詢其意見後提早定調，另具多次地方選舉經驗的縣議員吳傳地，同樣在會中獲得推薦。

民進黨新竹縣黨部指出，竹縣長期為民進黨艱困選區，對於立委提名作業執委會通過3步驟建議案，第1步驟是請中央徵詢有經驗的參選者為優先，地方黨部也會在3月初同步徵詢新竹縣現任公職人員，包含6名現任議員以及3名市民代表，以徵詢定調不以互推為原則。

民進黨新竹縣黨部表示，第2步是廣詢黨內人才，地方黨部將擴大廣納無黨與黨籍在地人才，並以民進黨籍參與選舉，最後第3步才是與他黨合作，若仍無法推舉參選人，將透過加強與第三黨合作勢力，以利中央黨部全國布局。

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民進黨新竹縣黨部指出，竹縣雖是艱困選區但深蹲仍有可為，但要提早作業人選需提前推出，以加速選戰提前布局，竹縣可望至少攻下一席當選，希望黨中央能正視艱困選區提名時程問題。

鄭朝方說，統合會中執委意見，多數人對周江杰及6名縣議員深具期待，將匯集立委選情分析報告與通過執委會的建議案於24日提交中央黨部，也建議黨中央年中前提出人選，以利地方提前布局。（編輯：張銘坤）1120221