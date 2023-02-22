淡海輕軌淡水行政中心站土地將招商蓋大樓

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（中央社記者高華謙新北22日電）淡海輕軌淡水行政中心站南側土地估4月將由新北市府與內政部營建署公告招商並進行合作開發，估可建2棟具商場、辦公室及住宅功能建築，提供4萬坪商業空間，可望帶動人潮搭輕軌。

新北市政府捷運工程局今天與內政部營建署共同舉辦招商說明會，土地合作開發範圍包括淡海輕軌淡水行政中心站南側0.3公頃捷運開發區，以及毗鄰營建署經管2.68公頃產業專用區，共約2.98公頃土地，預估可興建2棟地上13至15層、地下2層，總樓地板面積約6萬坪的建築，具商場、辦公室及住宅大樓等複合式功能，預計可提供4萬坪商業空間及3000個就業機會。

新北捷運局代理副局長鄭智銘表示，此外，將規劃連通空橋與淡水行政中心站銜接，開發大樓與出入口採共構形式，可提升淡海輕軌運量，預計今年4月公告招商。

鄭智銘表示，這個合作開發模式是將營建署經管產業專用區土地，以公開標售附帶條件方式，由得標者負責對捷運開發區及產業專用區土地進行合併開發，預估將引入新台幣105億元投資額。

至於完工後，土地與建物所有權如何分配，鄭智銘表示，土地與建物都會按合約、依比例各自分配給新北市政府與投標者，並依規定營運與運用。

至於建物內是否會規劃社會住宅，鄭智銘說，目前沒有這個規劃，因為中央政府在一旁的淡金公路與濱海路一段交叉口就有規劃一塊地要興建淡金安居社會住宅。

另外，由於淡海輕軌連年虧損，興建聯合開發大樓是否能挹注營收，鄭智銘說，目前這塊土地是閒置空地，開發完成後，不管是商圈或住家，一定會引進人潮，對於淡海輕軌運量與票價收益一定會有幫助。

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此外，鄭智銘表示，新北市政府除了會依比例分到樓地板面積，這次開發案也將增設出入口，新北市府可把商業空間或車站預留空間交給捷運公司營運，引進商場、店家，對營收有挹注效果。

鄭智銘說，這個基地範圍是由淡金路2段、濱海路1段、中山北路2段及新市一路3段101巷所包圍，是進出北海岸重要節點，旅客可透過淡海輕軌轉乘雙北捷運路網；未來淡江大橋通車後，更可經由台61線及台64線快速道路串接國道1號及3號高速公路，且基地周邊有淡水區市民聯合服務中心、國民運動中心、國中國小、大型量販店及影城等，生活機能完善，極具發展潛力。（編輯：張銘坤）1120222