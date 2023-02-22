晝夜溫差大鳳梨裂果 台南關廟啟動加工收購

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台南市關廟區為重要鳳梨產地，近日將進入採收季，但農業局卻接獲農民反映，早熟鳳梨因氣溫溫差過大，導致約2至3成出現裂果情形。中央社記者楊思瑞攝 112年2月22日

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市關廟區為重要鳳梨產地，近日即將進入採收季，市府農業局接獲農民反映，早熟鳳梨因晝夜溫差過大影響期間延長導致有2至3成出現裂果，今天由農會啟動集運裂果，媒合加工業者收購。

關廟區農會推廣部主任黃國斌表示，如果晝夜溫差超過13度就容易造成鳳梨裂果，目前時序已到2月下旬，冷氣團仍一波波報到，使晝夜溫差劇烈影響期間延長，今天首日啟動收購加工作業，初估交貨量超過3公噸，農民反映這樣的災情並不常見。

台南市政府農業局長李建裕透過新聞稿表示，目前關廟鳳梨採收約1成，近期氣溫變化頗大，農友反映因天候因素造成約2至3成可採收鳳梨有裂果情形，農業局17日會同台南區農業改良場及農糧署南區分署前往現勘，發現田區部分鳳梨確有裂果情形。

李建裕指出，首批鳳梨採購加工計畫數量預計1500公噸，補助加工廠加工處理費每公斤新台幣3元、供應單位集運費每公斤2元，由關廟農會自今天起至24日集運農民裂果，並媒合加工廠進駐關廟農會進行收購。

李建裕指出，農業局將持續監控田區裂果狀況是否持續，以採取因應措施，避免次級裂果流入市場，影響市場價格。（編輯：陳仁華）1120222