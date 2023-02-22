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台北杜鵑花季升格 北藝3月鋪巨型鮮花毯迎賓

2023/2/22 19:11
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（中央社記者陳昱婷台北22日電）2023台北杜鵑花季將在3月登場，台北市觀傳局預告，今年除了在大安森林公園舉辦音樂會，還會以「花節」格局擴大舉辦，並在北藝前方廣場展出以鮮花打造的巨型城市花毯。

台北市從106年起為市花杜鵑花舉辦花季系列活動，在大安森林公園種滿數種不同杜鵑，並邀請藝人歌手舉辦演唱會，每年皆會吸引大批觀光客造訪。

台北市觀傳局今天透過新聞稿表示，今年的杜鵑花季將擴大舉辦為台北花節，透過系列活動行銷全市多樣花卉，活動將在植樹節前夕、3月11日開跑，安排追求環保永續的企業走進永康商圈，共同栽下杜鵑花苗，為城市綠化盡一份心力。

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觀傳局指出，活動開跑後，台北表演藝術中心前方廣場更將展出巨型花毯裝置藝術，由鮮花打造畫一般的花毯，展現台北觀光特色，並在大安森林公園舉辦「花伴野餐」活動，邀請民眾一同邊聽音樂邊野餐。

除此之外，觀傳局表示，為讓民眾清楚掌握花展資訊，此次首度推出結合捷運路線及大型地標的線上賞花地圖，邀請民眾把握春天百花綻放時機到訪台北，遍賞杜鵑花、櫻花、玫瑰、海芋、繡球花等。（編輯：卞金峰）1120222

#台北市觀傳局
#台北市
#大安森林公園
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