醫療能量再提升 台東榮民醫院聘小兒身心科醫師

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台東縣政府補助台北榮民醫院台東分院聘請小兒身心科醫師洪于詠（左），2月已開始看診。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東缺乏專科醫生，台東縣政府補助台北榮民醫院台東分院聘請小兒身心科醫師洪于詠，2月已開始看診。

台東縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，台東縣因地理環境較偏遠等因素造成部分專科醫師人力較為缺乏，縣政府自籌財源補助縣內醫院或協助爭取計畫，已聘請胸腔外科、整形外科、眼科、放射腫瘤科、腎臟內科等共23名專科醫師，2月起再增小兒身心科。

台東縣政府表示，台東縣過去因缺乏小兒身心科醫師而造成孩子就診不便，今年特別再補助台東榮民醫院增聘1名小兒身心科專科醫師，期望家長們若有需求，可多加運用，達到早期發現及治療之目的，維護孩子們身心健康。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台東榮民醫院表示，這2年發現未成年人就診身心科有增加趨勢，為提高醫療服務品質，過去都商請外縣市醫院支援小兒身心科醫師，這次經過不斷尋覓徵聘，終在今年2月順利聘請小兒身心專科醫師洪于詠，且洪于詠醫師積極展現醫療服務的熱忱，一到職即排定一星期共計4診次的門診。

洪于詠透過新聞稿表示，台東孩子多數由社工或老師帶看診，相較高雄市是家長親帶孩子看診，這現象是她看診以來發現台東縣與外縣市最大不同點，推測應是台東隔代教養偏多，家長對於小兒身心問題逃避、不重視或是認知不足等因素造成，相形之下偏鄉地區社工及老師必須付出更大心力。她除提供門診住院醫療服務外，也配合學校或社區宣導，希望提高民眾對小兒身心症認知。（編輯：黃世雅）1120223