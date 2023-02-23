更多編輯台推薦新聞：
韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知
科技

韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

醫療能量再提升 台東榮民醫院聘小兒身心科醫師

2023/2/23 13:05（2/23 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東縣政府補助台北榮民醫院台東分院聘請小兒身心科醫師洪于詠（左），2月已開始看診。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月23日
台東縣政府補助台北榮民醫院台東分院聘請小兒身心科醫師洪于詠（左），2月已開始看診。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東缺乏專科醫生，台東縣政府補助台北榮民醫院台東分院聘請小兒身心科醫師洪于詠，2月已開始看診。

台東縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，台東縣因地理環境較偏遠等因素造成部分專科醫師人力較為缺乏，縣政府自籌財源補助縣內醫院或協助爭取計畫，已聘請胸腔外科、整形外科、眼科、放射腫瘤科、腎臟內科等共23名專科醫師，2月起再增小兒身心科。

台東縣政府表示，台東縣過去因缺乏小兒身心科醫師而造成孩子就診不便，今年特別再補助台東榮民醫院增聘1名小兒身心科專科醫師，期望家長們若有需求，可多加運用，達到早期發現及治療之目的，維護孩子們身心健康。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台東榮民醫院表示，這2年發現未成年人就診身心科有增加趨勢，為提高醫療服務品質，過去都商請外縣市醫院支援小兒身心科醫師，這次經過不斷尋覓徵聘，終在今年2月順利聘請小兒身心專科醫師洪于詠，且洪于詠醫師積極展現醫療服務的熱忱，一到職即排定一星期共計4診次的門診。

洪于詠透過新聞稿表示，台東孩子多數由社工或老師帶看診，相較高雄市是家長親帶孩子看診，這現象是她看診以來發現台東縣與外縣市最大不同點，推測應是台東隔代教養偏多，家長對於小兒身心問題逃避、不重視或是認知不足等因素造成，相形之下偏鄉地區社工及老師必須付出更大心力。她除提供門診住院醫療服務外，也配合學校或社區宣導，希望提高民眾對小兒身心症認知。（編輯：黃世雅）1120223

#洪于詠
#台東縣
#台東縣政府衛生局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族