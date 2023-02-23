苗栗大湖灌溉系統整建 原客合鑿雅悠圳重現百年風華

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農委會農田水利署改善苗栗縣大湖鄉灌溉系統，整建逾百年歷史的雅悠圳，穩定輸水同時導入智慧排砂及灌溉設備，提升灌溉效率，同時透過族群融合及水圳開鑿的歷史故事，重現古圳風華。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月23日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）農委會農田水利署改善苗栗縣大湖鄉灌溉系統，整建逾百年歷史的雅悠圳，穩定輸水同時導入智慧排砂及灌溉設備，提升灌溉效率，也讓這條由客家、原住民合作開鑿的古圳再現風華。

農田水利署今天在大湖鄉大寮村舉辦雅悠圳竣工典禮暨擴大灌溉服務說明會，農水署長蔡昇甫、苗栗管理處長陳建國、苗栗縣副縣長鄧桂菊、大湖鄉長黃惠琴及多名民代、地方人士與會。

根據地方史料記載，雅悠圳於1897年由客家及原住民先民合作開鑿，初期兩族群因搶用灌溉水和築圳爭議衍生衝突，後來客家籍的陳履獻與原住民籍雅悠公主居間化解，成就通婚也修築完成古圳並分享灌溉水源，且以「雅悠」作為圳名，族群融合的故事流傳至今，成為地方美談。

蔡昇甫表示，雅悠圳因圳路年久失修，農民灌溉取水不便，致影響農業產量及產值，經過整建後，整體受益面積可達40公頃，除穩定下游農民的灌溉用水，也創造青農返鄉契機，同時透過族群融合及水圳開鑿的歷史故事，重現古圳風華，顯現出珍惜水源的必要性。

蔡昇甫強調，整建工程採友善工法，考量農民現況用水需求及後續維護管理便利，優先改善輸水瓶頸段，並設置巡圳道路及智慧排砂設施、導入智慧灌溉系統設備等，有助穩定農民用水及降低維護管理成本，提高單位產量，他並以會場展示碩大的草莓果實，作為智慧灌溉最佳實例。

陳建國指出，雅悠圳是農田水利署在大湖鄉第1處系統性改善的灌溉水圳，目前第1階段完成大寮村、富興村、義和村、東興村等有急迫需求的地方，未來將持續調查大湖鄉各村灌溉用水需求，協助農民解決灌溉問題。（編輯：陳仁華）1120223