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新北攜手均一平台 助老師線上學習推差異化課程

2023/2/24 19:28（2/24 20:21 更新）
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新北市教育局長張明文（右2）24日與均一平台教育基金會董事長呂冠緯（右3）簽署合作備忘錄。張明文表示，政府能量與資源有限，產官學合作有助提升效率，未來雙方將深化合作，利用人工智慧、大數據分析學生學習歷程，讓教師掌握學生學習狀況，用以適性教學。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年2月24日
新北市教育局長張明文（右2）24日與均一平台教育基金會董事長呂冠緯（右3）簽署合作備忘錄。張明文表示，政府能量與資源有限，產官學合作有助提升效率，未來雙方將深化合作，利用人工智慧、大數據分析學生學習歷程，讓教師掌握學生學習狀況，用以適性教學。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年2月24日
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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市教育局今天與均一平台教育基金會簽署合作備忘錄，除可線上學習共同培育師資，老師也能利用雲端學習歷程資料與大數據分析掌握學生學習狀況，規劃更適合的差異化多元課程。

新北市教育局長張明文今天與均一平台教育基金會董事長呂冠緯在新北市府簽署合作備忘錄，雙方推動教育數位轉型，協助老師利用數位雲端工具從事差異化教學。

張明文表示，政府的能量與資源有限，產官學合作有助效率，平台運用雲端師資培育系統，未來雙方將深化合作，利用人工智慧、大數據分析學生學習歷程資料，讓老師掌握學生學習狀況，用以適性教學。

張明文接受中央社記者訪問時指出，第一線教師是教育最核心的工作與關鍵，環境的改變也讓教學方法更多元，傳統的閱讀、聽、讀、寫雖不可偏廢，但透過科技輔助工具，可讓老師個別差異化地引導學生適性發展。

他說，數位時代中，師生都應與世界趨勢接軌，教育方法沒有標準統一答案，但透過科技檢測工具，可評量學生學習「卡關」的地方，讓教學更靈活。親師生平台享用豐富教學資源，教師教學、學生自學，透過線上競賽遊戲，讓學習更有趣。

呂冠緯表示，均一平台教育基金會為非營利組織，透過免費線上教育平台，讓每個孩子都有機會成為終身學習者。尤其是關懷偏鄉弱勢學生，達到教育平權的目標。

有關均一平台教育基金會運作，呂冠緯指出，以雲端共學、實體研習等方式，共同培育智慧學習種子教師，透過經驗分享的影片，讓更多老師有能力善用數位科技教學。

對於學生是否因此偏廢或沉溺在3C產品，呂冠緯說，在現在數位科技時代，父母要思考的是，「讓孩子一直看抖音（智慧型手機短影片），還是利用平板電腦從事數位學習」；平台的教學資源採動畫方式教學，孩子將不受限於制式的書本，會更願意學習。（編輯：戴光育）1120224

新北市教育局長張明文（左）24日與均一平台教育基金會董事長呂冠緯（右）共同簽署合作備忘錄，雙方將攜手推動教育數位轉型，協助教師運用數位雲端工具從事差異化教學。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年2月24日
新北市教育局長張明文（左）24日與均一平台教育基金會董事長呂冠緯（右）共同簽署合作備忘錄，雙方將攜手推動教育數位轉型，協助教師運用數位雲端工具從事差異化教學。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年2月24日
#呂冠緯
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呂冠緯
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張明文
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