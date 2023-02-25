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北市科技執法設備取締違規增2處 估年底啟用

2023/2/25 13:35
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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市警方今天表示，透過科技執法設備可降低違規件數及減少警力負擔，全市已設置34處，將新增2處，包含民權東路6段與舊宗路口、港墘路與堤頂大道路口，預計年底啟用。

台北市長蔣萬安昨天在市府交通會報會議提及，要完整評估設置科技執法設備地點，並注意執法品質，像曾發生民用汽車遭拖吊，但車輛已放在拖吊車上，卻被科技執法設備開單，警方除增加科技執法設備的地點，也要評估相關人力配置。

北市交通大隊今天指出，將持續盤點易肇事路段，規劃建置科技執法設備，盼有效降低事故發生率及減少員警執勤風險，並落實科技執法審核機制，從嚴審查違規案件，避免造成開錯罰單後衍生的爭議。

警方說，台北市設置科技執法設備地點共34處，包含路口多功能科技執法21處、取締違規停車9處、高架道路2處、區間平均速率2處，這次新增2處屬於路口多功能科技執法設備。

至於地點，台北市設置區間平均速率科技執法設備有自強隧道、辛亥隧道，高架道路科技執法包含建國高架道路、市民高架道路，取締違停科技執法設備則是台北榮民總醫院附近、內湖路1段739號、中山北路2段、南港車站、台北轉運站、台北車站、市府轉運站、吳興街220巷、捷運公館站。

交通大隊表示，評估設置科技執法設備的地點包含重要幹道、交通事故及違規熱點、車站及醫院附近，建置目的是希望從源頭管理，進而降低交通違規，並減少警力負擔。

警方說，從統計數據顯示，設置科技執法設備的地點，包含車輛不讓行人、闖紅燈、違規停車等違規樣態及件數都有持續下降。（編輯：李錫璋）1120225

#北市交通大隊
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