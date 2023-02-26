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228連假陽明山櫻花綻放 台北玫瑰展3月接力登場

2023/2/26 13:19
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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市公園處邀民眾228連續假期賞花，除了內湖樂活公園的八重櫻已完全盛開，陽明公園的昭和櫻、吉野櫻也接力綻放，還有展出超過800種玫瑰的台北玫瑰展將在3月登場。

今天儘管天氣持續陰雨，陽明公園人潮警示燈號一早就亮起代表擁擠的紅燈，竹子湖也陸續出現人潮，不過截至中午為止，上山車流大致順暢，尚未有塞車狀況。

台北市工務局公園路燈工程管理處透過新聞稿表示，台北市月月有花賞，目前三層崎花海、陽明山花季、樂活夜櫻季皆在盛開迎賓，其中樂活夜櫻季的八重櫻展期進入倒數一週，陽明山花季則在連假期間以昭和櫻最為盛開。

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公園處指出，台北玫瑰園在連假期間照常對外開放，園內種植超過800種各式玫瑰，將在3月迎來最佳觀賞期，並結合周邊晴光商圈和婚紗攝影商業公會推出台北玫瑰展活動，推出專屬優惠及例假日攤商，打造「婚紗幸福產業鏈」。

公園處呼籲，賞花人潮較多，仰德大道已實施交通管制，請民眾多利用大眾運輸工具前往，花況資訊可上「陽明山花季」及「公園新花漾」臉書粉絲專頁查詢。（編輯：張銘坤）1120226

#台北玫瑰展活動
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