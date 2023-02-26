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曾文水庫111年降雨比百年大旱更旱 南水局嚴控出水

2023/2/26 16:42
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）經濟部水利署南區水資源局統計，去年南部地區降雨量是近30年來最低，導致水情不佳；雖然目前供水穩定，但因距離汛期來臨還有一段時間，將持續嚴控水庫出水量。

南區水資源局今天發布新聞稿指出，民國111年南部地區降雨量是近30年來最低，其中曾文水庫集水區降雨量，還比2年前的「百年大旱」同期少了112毫米。

南區水資源局指出，在各縣市政府及相關單位努力，並在不影響產業生產及民眾生活的節水措施有效調控作為下，南部地區目前供水穩定，但未來距離汛期來臨時間尚長，且降雨不確性高，呼籲民眾持續配合政府所採行相關政策共同節水。

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南區水資源局指出，台南地區主要由南化水庫及曾文-烏山頭水庫系統聯合供水，其中曾文水庫水源透過曾文發電廠發電後，再由新東口攔河堰攔蓄至烏山頭水庫串聯運用，曾文-烏山頭今日0時合計蓄水量1億5201萬立方公尺（蓄水率25.9%），單日蓄水率下降僅約0.1%。

南區水資源局統計，再加計南化水庫蓄水量4485萬立方公尺（蓄水率50.2%），台南地區整體水庫單日蓄水率下降僅約0.18%，整體出水量符合調控原則，未來持續與氣象單位緊密聯繫，伺機辦理人工增雨作業，提高降雨效果，並以更審慎節水調度措施，因應後續南部各標的用水需求。（編輯：陳仁華）1120226

#曾文水庫
#南化水庫
#台南市
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