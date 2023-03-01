曾咬傷鄰犬 比特犬繫繩養在門口未戴嘴套重罰7.5萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

比特犬屬於攻擊性犬隻，飼主將狗養在家門口，雖有繫繩卻未戴上嘴套，仍會遭罰。（新北市動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 112年3月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北1日電）比特犬屬於攻擊性犬隻，新北市永和區謝姓飼主的比特犬雖有登記，去年咬傷鄰犬，今年2月把狗養在家門口，雖繫繩卻未戴上嘴套，再遭檢舉，動保處認定累犯，依違反動保法重罰7.5萬元。

新北市政府動保處表示，依規定，民眾飼養比特犬應於2月28日前向所在地縣市動保處登記備查，才能繼續飼養；據統計，目前共有280隻登記在案，由於仍有33隻尚未辦理絕育或依法申請免絕育，動保處後續將依動保法處以5萬元至25萬元罰鍰。

動保處今天發布新聞稿表示，依據行政院農委會公告，攻擊性寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並有長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引，且應配戴不影響散熱之透氣口罩進行防護措施，或以具備防曬及通風功能之金屬製堅固箱籠裝載，來確保動物及行人安全。

動保處指出，謝姓飼主養的比特犬去年遭檢舉，咬傷民眾帶著散步的巴哥犬，雖經謝姓飼主追過來制止，但巴哥犬左側腋下表皮已被咬傷，令民眾餘悸猶存。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

動保處表示，經派員到謝男家訪查及掃描晶片，確認謝男有依法為比特犬登記，但因家門未關好，讓比特犬跑到外面咬傷鄰犬，認為有違法疏縱行為，對謝男處以新台幣3萬元罰鍰。

動保處強調，由於謝男把狗養在家門口，雖有繫繩卻未戴上嘴套，今年2月再遭人檢舉，經派員稽查，確認行為屬實，除要求飼主將比特犬戴上嘴套，由於具體事證明確，且為再犯，將對謝姓飼主加重處分，開罰7.5萬元罰鍰。（編輯：陳仁華）1120301