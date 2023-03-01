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走失水牛無人認領 台南老牛的家添新成員

2023/3/1 11:31
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市警方春節期間在安南區獲報尋得1隻走失的水牛，市府農業局安置在柳營區「老牛的家」，經公告無人領回後正式收編，並取名為「阿花」，至今體態健壯、精神良好。

台南市政府農業局新聞稿指出，第三警分局海佃派出所警員從大年初三起照顧這隻水牛，除了年節勤務，還要排班餵牛，但照顧了2天1夜後失主仍未現身，便將牛交由農業局人員接手照料。

農業局指出，雖持續尋找失主，但從2月14日起公告至2月20日仍無人前往認領，便正式收編成為老牛的家一員，並由工作人員取名為「阿花」。

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農業局指出，阿花剛入園時身形較消瘦，對周圍環境感到陌生且緊張，經工作人員悉心照顧，園區有寬廣的草皮可供活動，也有足夠的牧草可食用，恢復食慾後已逐漸適應環境，目前體態健壯且精神良好，在阿花加入後，老牛的家現有水牛4頭、黃牛1頭。

農業局指出，老牛的家位在柳營區神農里新厝102號，緊鄰德元埤荷蘭村，為體恤一生辛苦耕作退役老耕牛而成立的老牛安養中心，設立至今已12年，除室外大自然及老牛景觀，還有室內耕牛文化展區，可學習古早農村知識及感受懷舊氛圍，為寓教於樂好去處，也歡迎民眾贊助相關照顧資源。（編輯：郭諭儒）1120301

#市府農業局
#阿花
#柳營區
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