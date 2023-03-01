228活動提3平3安 侯友宜盼地方可與中央並肩達成

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新北市長侯友宜（左）1日主持市政會議後接受媒體聯訪提到，地方政府也可實踐他所提出的兩岸和平等「3平3安」願景，尤其應與中央並肩合作，與人民溝通中央政策，藉以達成目標。中央社記者黃旭昇新北攝 112年3月1日

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市長侯友宜昨天在228活動提出「3平3安」，他今天說，地方政府也可實踐他所提出的兩岸和平等「3平3安」願景，尤其應與中央並肩合作，與人民溝通中央政策，藉以達成目標。

侯友宜昨天出席新北市政府舉辦228事件紀念活動時指出，面對現在所有惡劣環境，這塊土地可充滿信心，「我更希望走出自己的路」，用「3平3安」態度傾聽民意，務實解決問題。

他今天上午主持市政會議後接受媒體聯訪，記者詢問，「3平3安」要如何落實，尤其在兩岸和平、國家安全等議題。

對此，侯友宜表示，他昨天提到的「3平3安」包括社會公平、兩岸和平、國家泰平，以及人民安心、社會安定、國家安全；中央與地方政府所扮演的角色不一樣，地方政府也可以扮演積極的角色與中央合作。

他舉例，新北市的里民座談會可瞭解民眾大小事，地方政府也解決攸關社會安定的事務，並與人民溝通中央的國家政策，就可讓人民安心。所以，地方政府的角色是扮演與中央並肩作戰，朝社會公平等目標前進。

侯友宜表示，地方政府也可扮演「兩岸和平」的角色，「國家泰平」也是戮力的方向。

對於媒體詢問是否競選總統、何時要表態等議題，侯友宜指出，現階段持續推動新北市建設及攸關社會公平相關福利政策，新北市若能做好，就可帶動台灣的共好。（編輯：戴光育）1120301