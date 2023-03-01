台中商圈代表拜會中市府 盼推動小旅遊串連行銷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市商圈觀光文化產業聯合會及各商圈代表1日前往拜會台中市政府，由市長盧秀燕（前右8）與市府團隊接待，雙方就商圈未來各項發展進行對談，與會眾人並合影留念。中央社記者郝雪卿攝 112年3月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中1日電）為提振商圈買氣，台中市商圈觀光文化產業聯合會今天在市府座談時建議，推動小旅遊路線，串連山海屯各商圈帶動商機。台中市長盧秀燕說，將與商圈一起努力拚經濟、把餅做大。

台中市商圈觀光文化產業聯合會理事長張聖明及各商圈代表，今天在台中市議員陳政顯陪同下，拜會中市府，由盧秀燕與市府團隊接待，雙方就台中市商圈未來各項發展對談。

張聖明在會中提出建言，台中購物節的舉辦讓各產業都受惠，但商圈這些年來沒有跨越出去，商圈只在夾縫中求生存，希望市府協助行銷，除協助整合各商圈聯合行銷外，未來在購物節登場前，也能先舉辦商圈嘉年華做為暖身活動，提高商圈能見度。

張聖明表示，聯合會曾向中央申請到經費，舉辦商圈小旅遊活動，串連山海屯各商圈，帶動商圈買氣，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係停辦，現在疫情已減緩，希望今年能擴大推動。

盧秀燕表示，商圈為台中市商店街區經濟發展的重要推手，隨時代變遷，現在的商圈行銷並非單一商圈單打獨鬥，需整合觀光、文化與產業等共同行銷，才能有效吸引各地遊客至台中商圈觀光、消費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在防疫措施陸續解封後，盧秀燕說，各種商業活動越來越活絡，應把握商機，市府除台中購物節，各項商業輔導都會繼續努力，將與商圈攜手共同為拚經濟集思廣益，一同努力，把餅做大，因為「商業好、大家好，台中市才會好。」

此外，台中購物節APP下載次數突破180萬，盧秀燕表示，原本單一局處的台中購物節APP，將由新成立的數位治理局規劃，升級為「台中通暨購物節APP」，讓所有人能得到相關資訊及優惠訊息。（編輯：郭諭儒）1120301