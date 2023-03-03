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中埔鄉八掌溪畔花開了 辦音樂會迎風鈴木

2023/3/3 15:45（3/3 15:56 更新）
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嘉義縣市交界的八掌溪兩側堤防栽植成排黃花風鈴木，近期盛開，吸引許多民眾前來賞花拍照。中央社記者蔡智明攝 112年3月3日
嘉義縣市交界的八掌溪兩側堤防栽植成排黃花風鈴木，近期盛開，吸引許多民眾前來賞花拍照。中央社記者蔡智明攝 112年3月3日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）嘉義縣、市交界八掌溪兩側堤防黃花風鈴木爆開了，中埔鄉公所明、後2天在此舉辦風鈴賞花音樂會活動，結合特色市集、花卉裝置藝術、夜間燈光秀及煙火施放，邀民眾來遊賞。

八掌溪兩側堤防與中埔鄉仁義路的黃花風鈴木盛開了，中埔鄉長李碧雲今天告訴中央社記者，明、後2天將在仁義路與八掌溪堤防交會處，與中埔農會合辦「2023春嬉風鈴」音樂會活動。

李碧雲說，今年活動最大亮點是3月4日晚間八掌溪畔的中高空煙火秀，民眾由河濱公園望向忠義橋側，美麗的煙火即將點亮中埔璀璨的夜空。活動還邀請AKB48 Team TP熱舞表演、Just Jazz佳世爵世樂團、金曲獎歌后朱海君、台南藝術大學弦樂表演等團隊帶來精彩的演出。

李碧雲強調，為期2天的活動招募了近百攤特色市集，包含文創、美食外，更規劃了一區中埔特色咖啡區，讓參觀的民眾在優美的環境下喝咖啡，感受不一樣的悠閒氛圍。

中埔公指出，4日、5日2天活動從白天持續到晚上，中午12時起至晚上9時止，仁義路花開最美的路段（忠信街到防汛道路）進行封路管制。（編輯：黃世雅）1120303

位於嘉義縣市交界的八掌溪兩側堤防，以及中埔鄉仁義路的黃花風鈴木近期盛開，中埔鄉長李碧雲表示，4日起一連2天將在仁義路與八掌溪堤防交會處舉辦「2023春嬉風鈴」音樂會活動。中央社記者蔡智明攝 112年3月3日
位於嘉義縣市交界的八掌溪兩側堤防，以及中埔鄉仁義路的黃花風鈴木近期盛開，中埔鄉長李碧雲表示，4日起一連2天將在仁義路與八掌溪堤防交會處舉辦「2023春嬉風鈴」音樂會活動。中央社記者蔡智明攝 112年3月3日
嘉義八掌溪兩側堤防與中埔鄉仁義路的黃花風鈴木盛開，4日至5日將舉辦賞花音樂會，中埔鄉公所已擺放封路管制告示。中央社記者蔡智明攝 112年3月3日
嘉義八掌溪兩側堤防與中埔鄉仁義路的黃花風鈴木盛開，4日至5日將舉辦賞花音樂會，中埔鄉公所已擺放封路管制告示。中央社記者蔡智明攝 112年3月3日
#李碧雲
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