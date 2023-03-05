東方白鸛停礁溪排水溝飛不起 縣府帶回檢查

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有鳥友4日在宜蘭縣礁溪鄉一處農田排水溝發現一隻飛不起來的東方白鸛，縣府農業處派員將牠帶回檢查，其身上沒有明顯傷勢，但有輕微脫水，身體明顯虛弱，之後將視健康情形進一步處置，若恢復良好，會擇期野放。（民眾李順益提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月5日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭5日電）鳥友昨天在宜蘭縣礁溪鄉興農路一處農田排水溝發現一隻東方白鸛飛不起來，農業處派員將牠帶回，經檢查後，身上沒有明顯傷勢，但有輕微脫水，身體明顯虛弱，將進一步觀察。

林姓網友在臉書指出，昨天一早傳出一隻東方白鸛在礁溪鄉興農路一處水溝內，似乎精神不濟，他前往查看，發現這隻東方白鸛泡水泡了一個早上，不時振翅想要飛起，猜測中毒沒有力氣。

縣府農業處人員獲報後，昨天下午派員到場救援，將這隻東方白鸛撈起後，帶回宜蘭縣動植物防疫所。

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農業處今天指出，經獸醫檢查，這隻東方白鸛身上沒有明顯傷勢，但有輕微脫水現象，身體顯得虛弱，將暫留在防疫所觀察是否有中毒或其他症狀，之後再視健康情形進一步處置，若恢復狀況良好，會擇期野放。

花蓮縣野鳥學會資料指出，東方白鸛為鸛科大型水鳥，繁殖季時在西伯利亞東南部和中國東北部分地區，冬季往中國南部和日本移動，族群數量因受到棲地喪失、狩獵等威脅，受到國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危等級。（編輯：方沛清）1120305