更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬6局上灌6分 台灣1比11落後
首頁 / 地方

竹市議會捐40台良好退役筆電 助青草湖國小教學

2023/3/6 15:26（3/6 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市議會6日由議長許修睿（前排右3）代表捐贈40台保持良好的退役筆電給青草湖國小，供老師教學用。（新竹市議會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月6日
新竹市議會6日由議長許修睿（前排右3）代表捐贈40台保持良好的退役筆電給青草湖國小，供老師教學用。（新竹市議會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年3月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）新竹市議會今天捐贈40台保持良好的退役筆電給青草湖國小，作為老師教學用，議會表示，電子化教學日漸頻繁，這批筆電可以協助老師在教學時事半功倍。

新竹市議會今天發新聞稿表示，新竹市議會有40台退役筆電，雖然不是全新，但保持良好，議長許修睿指示捐贈給學校作為教學用。

許修睿今天在捐贈儀式時致詞說，未來是網際網路、AI（人工智慧）世代，所以學校的教學也要跟上思維，電子化教學是最基礎且重要的，各類科技產物就是學校與世界連結的重要媒介。

青草湖國小校長周雯娟今天代表受贈，她說，青草湖國小本來就是學生平板教學重點學校，現在再加上筆電電子化教學的助力，相信青草湖國小師生的競爭力如虎添翼。

新竹市政府教育處長童鳳嬌於稿中指出，青草湖國小是新竹市數位教育科技標竿學校、海洋教育與數位課程發展重點學校，期許明年能代表新竹市角逐全國教學卓越獎。（編輯：李錫璋）1120306

#青草湖國小
#許修睿
#新竹市
許修睿
許修睿率公益團體送暖 竹縣山區發物資新竹市正副議長選舉結果 許修睿余邦彥順利連任
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族