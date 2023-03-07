保障女性權益 中市提高新建男女公廁比為1比4

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婦女節即將到來，台中市長盧秀燕7日主持市政會議時除祝福所有女性朋友佳節愉快，也提到未來台中市的新建築，男女公廁比必須符合1：4，以照顧女性權益。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月7日

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）明天是婦女節，台中市長盧秀燕今天表示，為保障女性權益，除新建公廁的男女廁間比例提高到1比4，減少女廁大排長龍外，蹲式與坐式馬桶配比為3比2，以友善長輩及孩童。

明天就是婦女節，盧秀燕今天在主持市政會議時除祝福所有女性佳節愉快，也提到未來台中市的新建男女公廁比必須符合1比4，以照顧女性權益。

盧秀燕在會中表示，她身為女性，擔任立法委員時就已注意到女廁大排長龍問題，也感謝前內政部長李逸洋的重視，據以要求營建署1個月內修改「建築技術規則」，將新建公共建築物的男性與女性馬桶比例定為1比3，為提升女性權益打下良好基礎。

修改男性與女性馬桶比例為1比3後，盧秀燕說，經觀察後發現還是不夠，許多女性還是有排隊上廁所的情形，所以市府都發局在110年6月發布「台中市政府及所屬各機關學校建築物附設廁所設置及管理維護基準」加以規定，男女廁間的比例應符合1比4。

法規中也規定蹲式與坐式馬桶也應該要有適當的配比，讓女廁外面不必大排長龍，同時讓有關節問題的長輩及孩童可以選擇坐式馬桶，如廁時更安全。

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在110年6月法規發布後規劃的新建公廁，盧秀燕表示，都依照男女廁間比例1比4的要求進行規劃，包括東勢客家文化園區、台中市立圖書館太平坪林分館、烏日區功德二堂、14公墓公廁、大甲溪畔生態公園、后里動物之家等，希望逐步改善。

此外，對於有些人潮較多的場域，盧秀燕指出，男女廁間比例甚至已高達1比5，例如台中捷運綠線沿線、鰲峰山公園、崇德殯儀館景福廳、大墩文化中心、台中客家樂活園區、正心立體停車場等。（編輯：謝雅竹）1120307