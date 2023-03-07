嘉市大同國小廁所改建 化身校園另類美術館

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嘉義市大同國小第3期老舊廁所整建完工啟用，入口意象是向西方偉大藝術家致敬的設計，包括梵谷自畫像及其最具代表性作品「星夜」意象等。（大同國小提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月7日

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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義市大同國小第3期老舊廁所整建已完成啟用，入口意象牆設置西方知名藝術家畢卡索、梵谷等鍛造畫像，呈現簡約時尚風格，為校園另類美術館，讓學童上廁所，有種幸福的感覺。

嘉義市大同國小校長盧淑娟告訴中央社記者，校園第1期老舊廁所改建，已於109年完工啟用。以台灣藝壇巨擘陳澄波、林玉山、黃土水等最具代表性的作品，用不同媒材重現於各樓層廁所入口處。

盧淑娟指出，第2期老舊廁所改建也於去年7月整建完成，以4種不同的車站月台與列車的設計，並結合與台灣特有種動物互動的逗趣風格，呈現廁所美學。

盧淑娟表示，第3期廁所改建於今年2月完工，主要改善校園大同樓西側廁所。廁所入口意象則是向西方偉大藝術家致敬的設計，包括梵谷自畫像及其最具代表性作品「星夜」意象；還有繪製畢卡索知名作品「夢」，以及米羅等畫家作品。

盧淑娟說，學童感覺廁所的空間變大又乾淨舒適，學童現在上廁所，有種幸福的感覺，不再是陰暗不通風；廁所外牆有美術老師精心繪製的西方名家作品，學童上廁所的同時也能感受到藝術氣息。

她表示，大同國小是嘉義市國小藝術與人文中心學校，也是嘉義市唯一設有美術班的小學。校園公共空間處處可見名家與師生作品，藝文氛圍濃厚，希望藉由老舊廁所的華麗變身，營造更舒適美觀的校園空間。（編輯：謝雅竹）1120307