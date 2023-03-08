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不斷更新／經典賽巴拿馬4局上接連安打 台灣0比5落後
首頁 / 地方

台灣大道標誌牌斑駁不清 中市府：將沿線檢視

2023/3/8 16:48（3/8 17:16 更新）
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有民眾反映台中市台灣大道上指引標誌牌文字斑駁不清，恐讓用路人多走冤枉路，台中市政府8日表示，將沿線檢視後汰換調整。（台中市議員林祈烽提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月8日
有民眾反映台中市台灣大道上指引標誌牌文字斑駁不清，恐讓用路人多走冤枉路，台中市政府8日表示，將沿線檢視後汰換調整。（台中市議員林祈烽提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月8日
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（中央社記者郝雪卿台中8日電）2023世界棒球經典賽8日在台中開打，有民眾反映在台灣大道的標誌牌文字斑駁不清，往高爾夫球場的標誌看成是往棒球場，台中市政府今天表示，將沿線檢視後汰換調整。

世界棒球經典賽A組預賽8日起在台中洲際棒球場開打，民進黨台中市議員林祈烽接獲民眾反映，西屯區台灣大道與東大路口有一面往高爾夫球場的指示標誌，因為上面的文字都已經斑駁不清，就有民眾要去洲際棒球場，在路口看到「球場」的標誌就轉彎，開了半天才發現是往高爾夫球場，不是去棒球場。

林祈烽指出，還有民眾反映，台灣大道中央分隔島上的行道樹枝葉茂密，設在分隔島上的告示牌根本看不清楚，尤其是下坡路段有限速和照相測速，不熟悉路況的駕駛，一不小心就會被拍照舉發，事後再行經這個路段，才發現照相機前有速限告示牌，但被枝葉擋住，完全沒有注意到。

林祈烽說，民眾希望市府儘速改善，讓所有標誌指示牌能更清楚，不要讓台灣大道的車速，因車輛駕駛看不清指標，多走了冤枉路或讓車速變得更加緩慢。

台中市交通局對此表示，將再派員沿線檢視標誌牌完整性，如有斑駁或遭遮蔽致無法看清楚的狀況，將汰換調整牌面或請建設局協助修剪路樹，以利辨識。（編輯：龍柏安）1120308

#林祈烽
#台灣大道
#高爾夫球場
林祈烽
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