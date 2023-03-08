周春米訪日考察 盼借鏡大阪觀光列車改善交通

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屏東縣長周春米（前左3）率團訪日，8日前往日本大阪及三重地區考察當地交通運輸，盼做為屏東未來發展軌道運輸觀光參考及改造藍圖。（屏東縣政府提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月8日

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（中央社記者洪學廣屏東8日電）屏東縣長周春米率團訪日，今天前往大阪及三重地區考察交通運輸，她期盼透過交流經驗借鏡大阪觀光列車成功案例，作為屏東軌道運輸觀光參考及改造藍圖，汲取大阪交通經驗。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，周春米3月率團訪日行程馬不停蹄，昨天晚間先與近鐵交流會社長西村隆至及相關團隊交流經驗，今天上午前往日本大阪及三重地區考察當地交通運輸。她除感謝近鐵集團協助，也希望透過交流經驗，借鏡大阪觀光列車成功案例，作為屏東未來發展軌道運輸觀光參考及改造藍圖，更期許屏東觀光汲取大阪交通經驗，創造更多價值。

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周春米率縣府團隊上午參訪以設計精美、舒適性、風景秀麗路線及優質服務著稱的觀光特急電車「AONIYOSHI」，隨後再轉往視察奈良公園轉運站觀光巴士及相關運輸系統。最後前往三重縣視察複合型商業設施VISON，包括藥草溫泉設施、有機農園、和食體驗店鋪、木育體驗區、旅館住宿等。

屏縣府表示，團隊期待透過交流，了解結合在地文化和歷史，並在返台後精進旅遊設計。也發現奈良轉運站透過自動化設備，控制公園中心旅遊巴士及其他車輛進出，盼能借鏡日本經驗，串聯提升整體軌道公共運輸系統服務水準，並借鏡複合型商業設施VISON場館相關優點，作為打造兼具觀光休閒教育跟親子娛樂參考。（編輯：謝雅竹）1120308