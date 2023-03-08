物資短缺造成莒光居民不便 連江縣長：深深歉意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙連江8日電）馬祖莒光鄉民指物資短缺，連江縣長王忠銘說，每天都有送物資，這些日子的不便對於莒光鄉親感到深深歉意。民進黨連江縣黨部主委李問說，今天東莒的超商貨架仍有一大半是空的。

連江縣長王忠銘今天在社群網站臉書Facebook表示，莒光地區可謂是離島中的離島，無論在經濟、人口、交通發展等都受到影響，但他從沒放棄過莒光地區，最主要的民生基礎建設一直在進行。2月份也帶領縣府團隊親赴莒光，與鄉公所及民意代表進行鄉政座談，切身體會、瞭解莒光鄉親的需求。

王忠銘表示，近期台馬交通貨輪接連故障，僅剩東湧88號在航行，各離島都發生貨物及建材短缺，針對莒光島貨物，他有責承連江縣政府產業發展處、交通旅遊局、馬祖連江航業有限公司、馬祖南北海運股份有限公司與福祥商店等，先從南竿採購並以不收運費方式優先運送到莒光島，每天3航輸運，解決民間物資問題，雖有不便，但這是目前唯一的權宜之計。

王忠銘說，也請求北部航運中心對莒光航線長期規劃及短期調度多給予協助，在北航努力下，民間貨輪新華1號修復妥善，3月10日將開往莒光，暫解燃眉之急。至於未來，希望新的航運公司申請，能對馬祖地區貨運有正面幫助。「這些日子的不便，對於莒光鄉親感到深深的歉意」。

連江縣政府產業發展處長林志豐接受中央社記者電訪表示，民生物資部分，一直都有從南竿以客船運送到莒光，至於建材、瓦斯與汽柴油等，則必須透過貨船運送。

李問則說，目前莒光仍然有許多店家面臨缺貨危機，像今天上午東莒的7-11貨架仍有一大半是空的，這也突顯了東莒、西莒2島長期面臨的貨運問題，到現在都持續影響店家、餐廳和旅宿業的供餐及營運。

李問表示，貨船協調是縣政府責任，縣府責無旁貸，因為莒光停開20天而斷糧的情形不是第一次發生，長期的困境沒人解決面對。

李問說，神隱許久的王忠銘向莒光鄉親表達歉意是好的開始，但莒光鄉親要的是保證缺貨困境不再發生。（編輯：方沛清）1120308