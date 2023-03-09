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花蓮秀林鄉再傳山豬吊陷阱傷狗 警採證指紋調查

2023/3/9 12:30（3/9 13:06 更新）
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花蓮縣秀林鄉水源村一處廢棄遊樂園最近發生多起「山豬吊」陷阱誤傷犬隻案件，因位置鄰近村落，引起民眾擔憂，吉安警分局獲報後將拆解下的陷阱帶回調查，追查來源。（楊華美提供）中央社記者張祈傳真 112年3月9日
花蓮縣秀林鄉水源村一處廢棄遊樂園最近發生多起「山豬吊」陷阱誤傷犬隻案件，因位置鄰近村落，引起民眾擔憂，吉安警分局獲報後將拆解下的陷阱帶回調查，追查來源。（楊華美提供）中央社記者張祈傳真 112年3月9日
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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）花蓮縣秀林鄉水源村1處廢棄遊樂園最近發生多起「山豬吊」陷阱誤傷犬隻案件，因位置鄰近村落，居民日前才向民代陳情並現勘；又有犬隻遭傷，警方獲報將陷阱帶回採驗，追查來源。

動保人士向民意代表陳情，停業多年的1處樂園周邊發現多隻犬隻遭禁用的山豬吊陷阱夾傷，從今年1月起已有近10件傷狗事件，上週無黨籍議員楊華美、民進黨籍議員張美慧現勘，要求相關單位加強巡查。

楊華美今天指出，上月才現勘完，前2天又傳出有流浪犬遭山豬吊陷阱夾傷，受傷犬隻經花蓮縣動植物防疫所帶回救治，拆解下的陷阱交由警方帶回採驗指紋、調查法辦。

楊華美指出，山豬吊陷阱宛如「無差別狩獵」，會造成家犬、流浪犬或小動物遭虐傷，且放置在鄰近水源村附近平地區域，對居民安全也造成威脅，當地清潔人員反映，清理環境都會擔心誤觸，根本不敢碰到陷阱。

楊華美與水源村長洪明輝、秀林鄉民代表副主席丁麗芳討論後，建議由鄉公所派專業人力在園區內進行全面性陷阱清除，未來可考慮加裝監視器。

吉安警分局指出，對於非法放置山豬吊陷阱已由鑑識科人於帶回採驗指紋，將積極查辦，未來也會加強法令宣導，民眾若有發現捕獸鋏、毒物或電器等非法行為捕獵野生動物，可撥打110通報。

花蓮縣動植物防疫所指出，行政院農業委員會109年公告，非經主管機關許可，禁止使用含金屬材質的套索陷阱捕捉動物。此外，依動物保護法規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物；捕捉動物不得使用獸鋏及其他經主管機關公告禁止的方法（含山豬吊），若因此導致動物死亡、肢體嚴重殘缺等，將處2年以下有期徒刑或拘役、併科新台幣20萬元至200萬元罰金。（編輯：方沛清）1120309

花蓮縣秀林鄉水源村一處廢棄遊樂園最近發生多起「山豬吊」陷阱誤傷犬隻案件，無黨籍花蓮縣議員楊華美（圖）等人2月才前往會勘，呼籲相關單位加強巡查，日前又傳出山豬吊傷狗案件。（楊華美提供）中央社記者張祈傳真 112年3月9日
花蓮縣秀林鄉水源村一處廢棄遊樂園最近發生多起「山豬吊」陷阱誤傷犬隻案件，無黨籍花蓮縣議員楊華美（圖）等人2月才前往會勘，呼籲相關單位加強巡查，日前又傳出山豬吊傷狗案件。（楊華美提供）中央社記者張祈傳真 112年3月9日
#楊華美
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#花蓮縣動植物防疫所
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